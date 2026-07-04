به گزارش تابناک؛ هواشناسی اعلام‌کرد: طی سه روز آینده، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار‌های پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در روز‌های شنبه و یکشنبه، شرایط مشابهی در دامنه‌های مرکزی و شرقی البرز و استان خراسان شمالی مورد انتظار است.

امروز (شنبه) آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، در بعدازظهر افزایش باد، گاهی افزایش ابر و رگبار باران ورعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۷ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف خواهند داشت. با این حال، در سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان نیز رشد ابر‌های همرفتی، بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

همچنین در پنج روز آینده، در بخش‌هایی از شمال‌شرق، شرق، مناطق مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید پیش‌بینی شده که در مناطق مستعد می‌تواند باعث خیزش گرد و خاک شود.

هواشناسی اعلام‌کرد: طی سه روز آینده، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار‌های پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در روز‌های شنبه و یکشنبه، شرایط مشابهی در دامنه‌های مرکزی و شرقی البرز و استان خراسان شمالی مورد انتظار است.

امروز (شنبه) آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، در بعدازظهر افزایش باد، گاهی افزایش ابر و رگبار باران ورعد و برق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۷ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف خواهند داشت. با این حال، در سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان نیز رشد ابر‌های همرفتی، بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

همچنین در پنج روز آینده، در بخش‌هایی از شمال‌شرق، شرق، مناطق مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، وزش باد شدید پیش‌بینی شده که در مناطق مستعد می‌تواند باعث خیزش گرد و خاک شود.