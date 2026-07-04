وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
به گزارش تابناک، مراسم مردمی وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب به طور رسمی از ساعت ۶ صبح امروز (شنبه، ۱۳ تیر) در مصلای امام خمینی(ره) آغاز شد.درهای مصلای امام خمینی(ره) پیش از زمان اعلامشده برای آغاز رسمی مراسم (ساعت ۶ صبح شنبه)، به روی عزادارانی گشوده شد که از شامگاه جمعه در اطراف مصلی و مسیرهای منتهی به آن چشمانتظار آغاز آیین وداع بودند.شماری از حاضران از ساعات پایانی شب خود را به مصلی رسانده بودند تا در نخستین لحظات مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیتالله شهید سیدعلی خامنهای حضور پیدا کنند.فضای مصلی با نوای دلنشین قرآن کریم، مرثیهسرایی و حضور گسترده عزاداران حالوهوایی معنوی به خود گرفته و اقشار مختلف مردم از سراسر کشور برای وداع با رهبر شهید انقلاب در این آیین حضور یافتهاند.
ستاد وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام کرد: نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح فردا در تهران اقامه خواهد شد.
تا ساعت ۲۱، متروی تهران ۱۷۹۸ حرکت مسافری انجام داده است. در این مدت، ۳ میلیون و ۷۵ هزار و ۴۳۲ مسافر از مترو استفاده کردهاند. همچنین مجموع سفرهای انجام شده در شبکه متروی تهران به ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۶۹۱ سفر رسیده است. انتشار به مناسبت وداع مردم ایران عزیز با «آقای شهید ایران» در مصلای تهران در اولین روز مراسم وداع رهبر شهید ۱۴۰۰۰ خبرنگار داخلی و بیش از ۹۰۰ خبرنگار خارجی حضور داشتند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه اظهار داشت: مایه خرسندی ایران است که میزبان نمایندگان بیش از هفتاد کشور، از جمله برادران عرب واقعی خود بودیم که در مراسم بزرگداشت مقام معظم رهبری شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، شرکت کردند. وی افزود: این واقعه تاریخی، همواره بهعنوان خاطرهای ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ: از دیدن گریه مردم ایران در تشییع آیتالله خامنهای غافلگیر شدم؛ چراکه فکر میکردم مردم از او متنفر هستند. رییس جمهور آمریکاهمچنین ادعا کرد: ما و ایرانیها تصمیم گرفتیم تا پایان مراسم تشییع رهبر انقلاب، به مدت یک هفته در گفتگوها وقفه بیندازیم و افزود: «هیچیک از دو طرف در طول مدت تشییع رهبر انقلاب به سوی دیگری شلیک نخواهند کرد.» شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، پس از برگزاری اجتماعات و آیینهای شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، بهسوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد تا در آیین وداع با قائد شهید امت شرکت کنند. رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران با بیان اینکه پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان بعد از نماز مغرب و عشای فردا یکشنبه برای آماده سازی تشییع از مصلی منتقل خواهند شد، گفت: قطعا پیکرهای مطهر به طور زمینی و با خودروهای مخصوص تشییع خواهد شد. ستاد وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی: نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح فردا در تهران اقامه خواهد شد. کمیته اطلاعرسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم: مراسم نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر قم، توسط آیتالله جوادی آملی اقامه خواهد شد. ملت بزرگ ایران با قلبهایی مالامال از اندوه و ارادههایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند. هیات دولت چهاردهم پس از درخواستهای متعدد از استانهای مختلف کشور برای فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را به عنوان تعطیلی رسمی در سراسر کشور اعلام کرد. حاج صادق آهنگران در ادامه مراسم وداع مردم عزادار با «آقای شهید ایران» در مصلای امام خمینی(ره) تهران، با قرائت روضه، فضای مراسم را بیش از پیش آکنده از حزن و اندوه کرد. در پایتخت ایران، برگزارکنندگان روسی برای پذیرایی از همه شهروندان و میهمانان روسیه که برای وداع با شهید امام خامنه ای و اعضای خانواده ایشان آمده بودند، چادر ویژه ای برپا کردند. وزارت اطلاعات در بیانیهای به مناسبت برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحهدار و محزون نمود. متن بیانیه وزارت اطلاعات به شرح زیر است: «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی (فجر/۳۰-۲۷) «ایران مقتدر در سوگ مقتدای خویش» ملت مقاوم و نستوه ایران اسلامی، بیش از ۴ ماه است که در تداوم مصاف تاریخی و مبارزه عاشورایی خویش با جبهه کفر و استکبار جهانی، داغدار و سیاهپوش شهادت مظلومانه عبدصالح خدا، ولی امر مسلمین و بزرگ آموزگارِ عزت، استقلال، استغنا، اعتماد به نفس، ذلتناپذیری و ظلمستیزی است. دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحهدار و محزون نمود. دلهای آزرده مردم غیور ایران و آزادیخواهان عالم جز با خونخواهی از مجرمان این جنایت التیام و تسکین نخواهد یافت؛ که طبق وعده الهی این انتقام و مجازات محقق خواهد گردید «انا من المجرمین منتقمون». اینک در امتداد پیمان استوار و میثاق ناگسستنی ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و اعجاز مبعوث شدن بینظیر ملت سرافراز و ولایتمدار ایران پس از این شهادت عظمی، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه مبارزه و جهاد وزارت اطلاعات برای تکریم و تعظیم نسبت به مقام شامخ و روح بلند و طیبه قائد عظیم الشأن شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و دیگر شهدای بیت شریف آن حضرت ضمن دعوت مردم شهیدپرور، استوار و مبعوثشده ایران اسلامی به بدرقهٔ حماسی امام شهید خود، باردیگر با بیعت حماسی بر عهد و پیمان خویش با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) و مردم همیشه در صحنه برای گرفتن انتقام خون قائد شهید و شهدای مظلوم جنگهای تحمیلی دوم و سوم از جنایتکاران آمریکائی صهیونی، مزدوران و سرسپردگان کفر جهانی و دفع همیشگی شرّ آنها از منطقه تأکید میکند. وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ» اطلاع رسانی سریع و بصری به زائران در مورد محل اسکان، ظرفیتهای پارکنیک و نحوه تردد در تهران با اعلام شهرداری تهران، سه ایستگاه متروی «مصلی»، «شهید بهشتی» و «میرزای شیرازی» برای استفاده زائران بهصورت موقت بازگشایی شد. شبکه یمنی المسیره در گزارشی در خصوص برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران تاکید کرد: مردم ایران با حضور گسترده در این مراسم چنین پیامی را مخابره می کنند که راه رهبر شهید همچنان ادامه دارد. ملت ایران به این مسیر ادامه می دهند و در آن ثابت قدم هستند. همزمان با برگزاری مراسم وداع در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه، راهنمای دسترسی به مصلای امام خمینی(ره) از طریق شبکه مترو تهران منتشر شد و در آن مسیرهای پیشنهادی برای تسهیل تردد شرکتکنندگان اعلام شد. خطوط اتوبوسرانی تندرو در مسیرهای چهارراه تهرانپارس–پایانه آزادی، پایانه خاوران–پایانه آزادی، پایانه خاوران–پایانه علم و صنعت، پایانه جنوب–پایانه شهید افشار، پایانه معین–پارکوی، پایانه خاوران–پایانه جنوب و پایانه آزادگان–دانشگاه علوم و تحقیقات با حداکثر ظرفیت و بهصورت شبانهروزی به شهروندان خدمات ارائه میکنند.
وی در بخشی از روضه خود با نوای «فرصت کم است، ای چشمها وقت تماشاست...» احساسات عزاداران را برانگیخت و حاضران با اشک، سینهزنی و همنوایی، این مرثیه را همراهی کردند.
بر روی پارچه سفید چادر به زبان فارسی و روسی نوشته شده است: پیروان عاشق شهید از روسیه.
بر اساس این راهنما، شهروندانی که از کرج و مناطق غربی تهران عازم مراسم هستند، میتوانند از خط ۴ مترو به سمت شهید کلاهدوز حرکت کرده و پس از تغییر مسیر در ایستگاه دروازه دولت، با استفاده از خط یک به سمت تجریش، خود را به ایستگاه مصلی امام خمینی(ره) برسانند.
همچنین برای شهروندان شرق تهران، استفاده از خط ۶ به سمت شهدای دولتآباد و سپس تغییر مسیر در ایستگاه شهدای هفتم تیر به خط یک به سمت تجریش، به عنوان مسیر پیشنهادی اعلام شده است.
در اطلاعیه مترو، برای مدیریت ازدحام احتمالی نیز مسیرهای جایگزین پیشبینی شده است.
بر این اساس، در صورت افزایش تراکم مسافران، شهروندان میتوانند از طریق تغییر خط یک به خط ۲ در ایستگاه صادقیه و ادامه مسیر تا ایستگاه مصلی یا تغییر خط ۳ در ایستگاه تئاتر شهر و پیاده شدن در ایستگاه شهید بهشتی و همچنین تغییر خط ۷ در ایستگاه میدان حضرت ولیعصر(عج) و پیاده شدن در ایستگاه شهید بهشتی، به محل برگزاری مراسم دسترسی پیدا کنند.
تا ساعت ۲۱، متروی تهران ۱۷۹۸ حرکت مسافری انجام داده است. در این مدت، ۳ میلیون و ۷۵ هزار و ۴۳۲ مسافر از مترو استفاده کردهاند.
همچنین مجموع سفرهای انجام شده در شبکه متروی تهران به ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۶۹۱ سفر رسیده است.
انتشار به مناسبت وداع مردم ایران عزیز با «آقای شهید ایران» در مصلای تهران
در اولین روز مراسم وداع رهبر شهید ۱۴۰۰۰ خبرنگار داخلی و بیش از ۹۰۰ خبرنگار خارجی حضور داشتند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه اظهار داشت: مایه خرسندی ایران است که میزبان نمایندگان بیش از هفتاد کشور، از جمله برادران عرب واقعی خود بودیم که در مراسم بزرگداشت مقام معظم رهبری شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، شرکت کردند.
وی افزود: این واقعه تاریخی، همواره بهعنوان خاطرهای ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد ماند.
دونالد ترامپ: از دیدن گریه مردم ایران در تشییع آیتالله خامنهای غافلگیر شدم؛ چراکه فکر میکردم مردم از او متنفر هستند.
رییس جمهور آمریکاهمچنین ادعا کرد: ما و ایرانیها تصمیم گرفتیم تا پایان مراسم تشییع رهبر انقلاب، به مدت یک هفته در گفتگوها وقفه بیندازیم و افزود: «هیچیک از دو طرف در طول مدت تشییع رهبر انقلاب به سوی دیگری شلیک نخواهند کرد.»
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، پس از برگزاری اجتماعات و آیینهای شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، بهسوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد تا در آیین وداع با قائد شهید امت شرکت کنند.
رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران با بیان اینکه پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان بعد از نماز مغرب و عشای فردا یکشنبه برای آماده سازی تشییع از مصلی منتقل خواهند شد، گفت: قطعا پیکرهای مطهر به طور زمینی و با خودروهای مخصوص تشییع خواهد شد.
ستاد وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی: نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح فردا در تهران اقامه خواهد شد.
کمیته اطلاعرسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم: مراسم نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر قم، توسط آیتالله جوادی آملی اقامه خواهد شد.
ملت بزرگ ایران با قلبهایی مالامال از اندوه و ارادههایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند.
هیات دولت چهاردهم پس از درخواستهای متعدد از استانهای مختلف کشور برای فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را به عنوان تعطیلی رسمی در سراسر کشور اعلام کرد.
حاج صادق آهنگران در ادامه مراسم وداع مردم عزادار با «آقای شهید ایران» در مصلای امام خمینی(ره) تهران، با قرائت روضه، فضای مراسم را بیش از پیش آکنده از حزن و اندوه کرد.
در پایتخت ایران، برگزارکنندگان روسی برای پذیرایی از همه شهروندان و میهمانان روسیه که برای وداع با شهید امام خامنه ای و اعضای خانواده ایشان آمده بودند، چادر ویژه ای برپا کردند.
وزارت اطلاعات در بیانیهای به مناسبت برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحهدار و محزون نمود.
متن بیانیه وزارت اطلاعات به شرح زیر است:
«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی (فجر/۳۰-۲۷)
«ایران مقتدر در سوگ مقتدای خویش»
ملت مقاوم و نستوه ایران اسلامی، بیش از ۴ ماه است که در تداوم مصاف تاریخی و مبارزه عاشورایی خویش با جبهه کفر و استکبار جهانی، داغدار و سیاهپوش شهادت مظلومانه عبدصالح خدا، ولی امر مسلمین و بزرگ آموزگارِ عزت، استقلال، استغنا، اعتماد به نفس، ذلتناپذیری و ظلمستیزی است.
دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحهدار و محزون نمود.
دلهای آزرده مردم غیور ایران و آزادیخواهان عالم جز با خونخواهی از مجرمان این جنایت التیام و تسکین نخواهد یافت؛ که طبق وعده الهی این انتقام و مجازات محقق خواهد گردید «انا من المجرمین منتقمون».
اینک در امتداد پیمان استوار و میثاق ناگسستنی ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و اعجاز مبعوث شدن بینظیر ملت سرافراز و ولایتمدار ایران پس از این شهادت عظمی، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه مبارزه و جهاد وزارت اطلاعات برای تکریم و تعظیم نسبت به مقام شامخ و روح بلند و طیبه قائد عظیم الشأن شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و دیگر شهدای بیت شریف آن حضرت ضمن دعوت مردم شهیدپرور، استوار و مبعوثشده ایران اسلامی به بدرقهٔ حماسی امام شهید خود، باردیگر با بیعت حماسی بر عهد و پیمان خویش با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) و مردم همیشه در صحنه برای گرفتن انتقام خون قائد شهید و شهدای مظلوم جنگهای تحمیلی دوم و سوم از جنایتکاران آمریکائی صهیونی، مزدوران و سرسپردگان کفر جهانی و دفع همیشگی شرّ آنها از منطقه تأکید میکند.
وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»
اطلاع رسانی سریع و بصری به زائران در مورد محل اسکان، ظرفیتهای پارکنیک و نحوه تردد در تهران
با اعلام شهرداری تهران، سه ایستگاه متروی «مصلی»، «شهید بهشتی» و «میرزای شیرازی» برای استفاده زائران بهصورت موقت بازگشایی شد.
شبکه یمنی المسیره در گزارشی در خصوص برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران تاکید کرد: مردم ایران با حضور گسترده در این مراسم چنین پیامی را مخابره می کنند که راه رهبر شهید همچنان ادامه دارد. ملت ایران به این مسیر ادامه می دهند و در آن ثابت قدم هستند.
همزمان با برگزاری مراسم وداع در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه، راهنمای دسترسی به مصلای امام خمینی(ره) از طریق شبکه مترو تهران منتشر شد و در آن مسیرهای پیشنهادی برای تسهیل تردد شرکتکنندگان اعلام شد.
خطوط اتوبوسرانی تندرو در مسیرهای چهارراه تهرانپارس–پایانه آزادی، پایانه خاوران–پایانه آزادی، پایانه خاوران–پایانه علم و صنعت، پایانه جنوب–پایانه شهید افشار، پایانه معین–پارکوی، پایانه خاوران–پایانه جنوب و پایانه آزادگان–دانشگاه علوم و تحقیقات با حداکثر ظرفیت و بهصورت شبانهروزی به شهروندان خدمات ارائه میکنند.