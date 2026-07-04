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وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟

شماری از حاضران از ساعات پایانی شب خود را به مصلی رسانده بودند تا در نخستین لحظات مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای حضور پیدا کنند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۶۷
| |
29187 بازدید

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران

به گزارش تابناک، مراسم مردمی وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب به طور رسمی از ساعت ۶ صبح امروز (شنبه، ۱۳ تیر) در مصلای امام خمینی(ره) آغاز شد.درهای مصلای امام خمینی(ره) پیش از زمان اعلام‌شده برای آغاز رسمی مراسم (ساعت ۶ صبح شنبه)، به روی عزادارانی گشوده شد که از شامگاه جمعه در اطراف مصلی و مسیرهای منتهی به آن چشم‌انتظار آغاز آیین وداع بودند.شماری از حاضران از ساعات پایانی شب خود را به مصلی رسانده بودند تا در نخستین لحظات مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای حضور پیدا کنند.فضای مصلی با نوای دلنشین قرآن کریم، مرثیه‌سرایی و حضور گسترده عزاداران حال‌وهوایی معنوی به خود گرفته و اقشار مختلف مردم از سراسر کشور برای وداع با رهبر شهید انقلاب در این آیین حضور یافته‌اند.

ستاد وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام کرد: نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح فردا در تهران اقامه خواهد شد.

تردد بیش از ۳ میلیون نفری در متروی تهران تا ساعت ۲۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۳:۵۷

تا ساعت ۲۱، متروی تهران ۱۷۹۸ حرکت مسافری انجام داده است. در این مدت، ۳ میلیون و ۷۵ هزار و ۴۳۲ مسافر از مترو استفاده کرده‌اند.

همچنین مجموع سفرهای انجام شده در شبکه متروی تهران به ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۶۹۱ سفر رسیده است.

ای قلّۀ سرفراز ایران بدرود
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۳:۴۶

انتشار به مناسبت وداع مردم ایران عزیز با «آقای شهید ایران» در مصلای تهران

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود

حضور ۱۴۰۰۰ خبرنگار داخلی و ۹۰۰ خبرنگار خارجی در مراسم وداع
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۳:۳۹

در اولین روز مراسم وداع رهبر شهید ۱۴۰۰۰ خبرنگار داخلی و بیش از ۹۰۰ خبرنگار خارجی حضور داشتند.

قدردانی عراقچی از کشورهای شرکت‌کننده در مراسم بزرگداشت قائد شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۳:۱۴

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه اظهار داشت: مایه خرسندی ایران است که میزبان نمایندگان بیش از هفتاد کشور، از جمله برادران عرب واقعی خود بودیم که در مراسم بزرگداشت مقام معظم رهبری شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، شرکت کردند.

وی افزود: این واقعه تاریخی، همواره به‌عنوان خاطره‌ای ماندگار در مسیر روابط مشترک و دوستانه ما باقی خواهد ماند.

کمال شرف: حضور ما در تهران برای تشییع پیکر رهبری است که تا آخرین لحظه عمر در برابر آمریکا مبارزه کرد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۲:۲۶
تعداد بازدید : 221
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کاریکاتوریست برجسته یمنی:
مسافران پرواز به تهران، با وجود تهدیدها و حضور جنگنده‌ها در آسمان ایستادگی کردند و حاضر به لغو این سفر راهبردی نشدند.
 
حضور ما در تهران برای تشییع پیکر رهبری است که تا آخرین لحظه عمر در برابر آمریکا مبارزه کرد و الگوی ایستادگی شد.
مصلی تهران مملو از عاشقان رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۲:۱۶
تعداد بازدید : 187
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وقتی رهبر همه مردم ایران باشی، با رفتنت حس یتیمی منتقل می‌شه
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۲:۰۲
تعداد بازدید : 121
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حرکت دسته خانواده شهدای میناب به سمت مصلی برای وداع با آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۱:۴۶
تعداد بازدید : 166
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فقط همین خبر آرام جان مضطر شد؛ پدر که رفت پسر جانشین و رهبر شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۱:۴۱
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شعرخوانی امشب محمدرضا طاهری در مصلای تهران.
دونالد ترامپ: از دیدن گریه مردم ایران در تشییع آیت‌الله خامنه‌ای غافلگیر شدم
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۱:۰۶

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود

دونالد ترامپ: از دیدن گریه مردم ایران در تشییع آیت‌الله خامنه‌ای غافلگیر شدم؛ چراکه فکر می‌کردم مردم از او متنفر هستند.

 رییس جمهور آمریکاهمچنین ادعا کرد: ما و ایرانی‌ها تصمیم گرفتیم تا پایان مراسم تشییع رهبر انقلاب، به مدت یک هفته در گفتگوها وقفه بیندازیم و افزود: «هیچ‌یک از دو طرف در طول مدت تشییع رهبر انقلاب  به سوی دیگری شلیک نخواهند کرد.»

 

 

 
ولایتی: خون رهبر شهید باعث بعثت همۀ آزادی‌خواهان جهان شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۰:۳۲

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود

خون او موجب بعثت دوباره ملت عزیز ایران و همه آزادی‌خواهان جهان شد و به فرموده مولا علی(ع): "حق درخشان است و باطل آشفته"
 
 قاتلان و جانیان بدانند که فرجامی شوم‌تر از سرنوشت تاریک یزیدیان در انتظارشان است
حضور پرشور مردم در مسیر منتهی به وداع با رهبر شهید در مصلی تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۰:۲۷
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پزشکیان گفت: من با رهبر شهید وداع نکردم و نخواهم کرد.
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۰:۲۲
تعداد بازدید : 210
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 پزشکیان: من با رهبر شهید وداع نکردم و نخواهم کرد.
رهبری شهید برای من همیشه زنده است.
مهم این است که راه ایشان را ادامه دهیم؛ ادامه‌دادن راه او باعث نجات ما خواهد بود.
آقای خامنه‌ای خداحافظ...
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۰:۱۹
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اجتماع‌کنندگان میادین امشب به‌سوی مصلای تهران حرکت می‌کنند
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۲۰:۱۳

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: امت وفادار و عزادار ایران اسلامی، در بیعتی دیگر با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، پس از برگزاری اجتماعات و آیین‌های شبانه در میادین و نقاط مختلف شهر، در حرکتی باشکوه و سرشار از شور ارادت، به‌سوی مصلای امام خمینی(ره) رهسپار خواهند شد تا در آیین وداع با قائد شهید امت شرکت کنند.

مصلی تهران تا فردا ساعت ۲۰ میزبان زائران است
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۸:۵۴
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود
 
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران: مصلی امام خمینی (ره) تا فردا ساعت ۲۰ به صورت یکسره میزبان زائران مراسم وداع با امام شهید است.
 
ایستگاه‌های شهید بهشتی، مصلی و میرزای شیرازی همچمنان فعال است و‌ ایستگاه شهید همت نیز که برای توزیع بهتر مسافران به صورت موقت فعال نبود به مدار خدمت‌رسانی بازگشته است.
خداحافظ آقا برای بار آخر...
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۸:۳۳
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جوان بختیاری در مراسم وداع: کاش هزار بار می‌مردم ولی یک خار به پای رهبرم نمی‌رفت
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۸:۲۸
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سردار حسن‌زاده: تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران قطعا به‌طور زمینی انجام خواهد شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۷:۵۹

رئیس ستاد برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید در تهران با بیان اینکه پیکرهای مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان بعد از نماز مغرب و عشای فردا یکشنبه برای آماده سازی تشییع از مصلی منتقل خواهند شد، گفت: قطعا پیکرهای مطهر به طور زمینی و با خودروهای مخصوص تشییع خواهد شد.

وزارت امور خارجه: شهادت رهبر شهید انقلاب پایان راه نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای نوین در مسیر اعتلای اسلام و ایران است.
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۷:۳۵

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود

با گریه کردن‌های تو، ما گریه می‌کردیم...
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۷:۳۳
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 لحظاتی از روضه‌خوانی حاج سیدمجید بنی‌فاطمه در مراسم وداع مردم عزادار با «آقای شهید ایران» در مصلی امام خمینی(ره) تهران.

استقبال پایتخت از خانواده‌های کودکان شهید میناب
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۷:۲۸

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شودوداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود

سردار حسن‌زاده: خودمان را برای تشییع ۱۰-۱۲ ساعته در تهران آماده کرده‌ایم
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۶:۵۶

 

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در روز تشییع از هر نقطۀ ابتدایی که بتوانیم خودروی حامل پیکر را وارد جمعیت می‌کنیم. برنامه‌ریزی شده که تا میدان آزادی و حتی پس از آن، تشییع انجام شود.

بازتاب مراسم وداع رهبر شهید در رسانه‌های جهان
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۶:۵۲
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نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح فردا در تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۶:۳۴

ستاد وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی: نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح فردا در تهران اقامه خواهد شد.

مدیریت کم‌نظیر در سیل خروشان جمعیت؛ مصلی ۵ نوبت تکمیل و تخلیه شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۶:۳۱
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود
 
 خیابان‌های اطراف مصلی همچنان مملو از جمعیت است و موکب‌های پذیرایی در نقاط مختلف، پذیرای دلدادگان رهبر شهید هستند.
 
گزارش‌های میدانی حاکی از نظم کم‌نظیر در فرآیند ورود و خروج است؛ زائران از درب‌های مشخص وارد شده و در هر ساعت، امکان خروج آسان برای عموم فراهم شده است.
 
با وجود گرمای هوا، تاکنون بیش از ۵ برابر ظرفیت اسمی مصلی، جمعیت وارد و خارج شده‌اند و این «رودخانه جاری» همچنان پرشور به مسیر خود ادامه می‌دهد.
 
پیش‌بینی می‌شود در ساعات پایانی امروز و با خنک‌شدن هوا، موج تازه‌ای از حضور خانواده‌ها و عاشقان مکتب امام شهید را شاهد باشیم.
 
نماز باشکوه میلیونی بر پیکرهای مطهر رهبر شهید، فردا صبح در همین مکان اقامه خواهد شد.

 

آیت‌الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید نماز می‌خواند
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۶:۳۰

کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در قم: مراسم نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در شهر قم، توسط آیت‌الله جوادی ‌آملی اقامه خواهد شد.

پزشکیان: پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۶:۲۸

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟/ بروزرسانی می شود

ملت بزرگ ایران با قلب‌هایی مالامال از اندوه و اراده‌هایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند.

فردا یکشنبه در سراسر کشور تعطیل رسمی اعلام شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۶:۲۲

هیات دولت چهاردهم پس از درخواست‌های متعدد از استان‌های مختلف کشور برای فراهم شدن امکان حضور مردم در مراسم وداع و تشییع قائد عظیم الشان انقلاب اسلامی، روز یکشنبه ۱۴ تیرماه را به عنوان تعطیلی رسمی در سراسر کشور اعلام کرد.

«تو که رفتی ما شدیم، همه فرزند شهید...»
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۴:۴۵
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نوحه‌خوانی سیدامیر حسینی در مراسم وداع با «آقای شهید ایران»
کربلایی سیدامیر حسینی در ادامه مراسم وداع مردم عزادار با «آقای شهید ایران» در مصلای امام خمینی(ره) تهران، با اجرای نوحه‌ای حماسی و سوزناک، فضای مراسم را آکنده از حزن و دلدادگی کرد.

فرصت کم است، ای چشم‌ها وقت تماشاست...
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۴:۴۲
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حاج صادق آهنگران در ادامه مراسم وداع مردم عزادار با «آقای شهید ایران» در مصلای امام خمینی(ره) تهران، با قرائت روضه، فضای مراسم را بیش از پیش آکنده از حزن و اندوه کرد.
وی در بخشی از روضه خود با نوای «فرصت کم است، ای چشم‌ها وقت تماشاست...» احساسات عزاداران را برانگیخت و حاضران با اشک، سینه‌زنی و هم‌نوایی، این مرثیه را همراهی کردند.

اقدام جالب کودکان عراقی به یاد رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۴:۳۷
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همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران تعدادی از کودکان عراقی در یکی از مناطق عراق با برپایی موکب عزاداری، در آیینی نمادین یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

گفته می‌شود نمازهای تدفین بر پیکر آیت الله خامنه ای در تهران توسط آیت‌الله سبحانی ، در قم توسط آیت‌الله مکارم شیرازی ، و در مشهد توسط آیت‌الله نوری همدانی اقامه خواهد شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۴:۳۴

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

موکب پیروان عاشق شهید از روسیه
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۳:۴۰
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در پایتخت ایران، برگزارکنندگان روسی برای پذیرایی از همه شهروندان و میهمانان روسیه که برای وداع با شهید امام خامنه ای و اعضای خانواده ایشان آمده بودند، چادر ویژه ای برپا کردند.
بر روی پارچه سفید چادر به زبان فارسی و روسی نوشته شده است: پیروان عاشق شهید از روسیه.

صحبت‌های بانوی حاضر در مراسم وداع رهبر شهید: خودم را مدیون رهبر شهید می‌دانم و راه او همیشه ادامه دارد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۳:۲۱
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لحظاتی قبل؛ حال و هوای مردم عزادار آقای شهید ایران؛ مصلی امام خمینی تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۳:۱۹
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پرچم خونخواهی رهبر شهید انقلاب در کنار پیکر ایشان در مراسم وداع ...
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۳:۱۵

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

بیانیه وزارت اطلاعات در آستانه برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۱:۴۷
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای به مناسبت برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحه‌دار و محزون نمود.

 متن بیانیه وزارت اطلاعات به شرح زیر است:

«یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلی‏ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی (فجر/۳۰-۲۷)

«ایران مقتدر در سوگ مقتدای خویش»

ملت مقاوم و نستوه ایران اسلامی، بیش از ۴ ماه است که در تداوم مصاف تاریخی و مبارزه عاشورایی خویش با جبهه کفر و استکبار جهانی، داغدار و سیاهپوش شهادت مظلومانه عبدصالح خدا، ولی امر مسلمین و بزرگ آموزگارِ عزت، استقلال، استغنا، اعتماد به نفس، ذلت‌ناپذیری و ظلم‌ستیزی است.

دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحه‌دار و محزون نمود.

دل‌های آزرده مردم غیور ایران و آزادیخواهان عالم جز با خونخواهی از مجرمان این جنایت التیام و تسکین نخواهد یافت؛ که طبق وعده الهی این انتقام و مجازات محقق خواهد گردید «انا من المجرمین منتقمون».

اینک در امتداد پیمان استوار و میثاق ناگسستنی ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و اعجاز مبعوث شدن بی‌نظیر ملت سرافراز و ولایتمدار ایران پس از این شهادت عظمی، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه مبارزه و جهاد وزارت اطلاعات برای تکریم و تعظیم نسبت به مقام شامخ و روح بلند و طیبه قائد عظیم الشأن شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و دیگر شهدای بیت شریف آن حضرت ضمن دعوت مردم شهیدپرور، استوار و مبعوث‌شده ایران اسلامی به بدرقهٔ حماسی امام شهید خود، باردیگر با بیعت حماسی بر عهد و پیمان خویش با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و مردم همیشه در صحنه برای گرفتن انتقام خون قائد شهید و شهدای مظلوم جنگهای تحمیلی دوم و سوم از جنایتکاران آمریکائی صهیونی، مزدوران و سرسپردگان کفر جهانی و دفع همیشگی شرّ آنها از منطقه تأکید می‌کند.

وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ»

انتقام الهی از آمریکای تروریست و رژیم نامشروع صهیونیستی چندان دور نیست
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۱:۴۴

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی تاکید کرد: اینجانب و همه رزمندگان دریادل نیروی دریایی سپاه و حافظین تنگه راهبردی هرمز با خدای خود عهد می بندیم که با پیروی از آرمان شهیدان، راه رهبر شهید امت را با قدرت و استقامت ادامه داده، و رجاء واثق داریم که انتقام الهی از آمریکای تروریست و رژیم نامشروع صهیونیستی چندان دور نیست و پرچم حق به دست خلف صالحش و ولی زمان، بر قله عزت و اقتدار برافراشته خواهد ماند.
 
 در بخشی از این پیام آمده است:
 
امروز ما وداع نمی‌کنیم؛ بلکه بیعتی دوباره می‌بندیم با آرمان‌های او، با صلابت او، با ایمان او، و با راهی که از سینه‌ی او تا افق‌های روشن آینده امتداد دارد. 
آن عبد صالح و مجاهد فی‌سبیل‌الله، عمر خویش را در مسیر احیای حق، دفاع از کرامت امت اسلامی، و پاسداری از آرمان‌های بلند اسلام ناب محمدی(ص) سپری کرد و با ایمان، بصیرت و صلابت، در برابر جبهه کفر و استکبار ایستاد و نام خویش را در شمار مردان تاریخ‌ساز این سرزمین ثبت نمود.
 
امروز سوگوارِ فقدانِ جانسوزِ شخصیت والامقامی هستیم که توسط پلیدترین و شقی‌ترین انسان‌های روی زمین به شهادت رسید؛ کوردلانی که از اقتدار معنوی، صلابت گفتار و قدرت تحلیل آن شهید عزیز در هراس بودند و چون تابِ درخششِ نورِ ایمان و بصیرت او را نداشتند، دست به جنایتی ددمنشانه زدند. این کوردلانِ استکبار و ایادیِ دست‌پرورده‌شان باید بدانند که با این اقدامِ مذبوحانه، نه تنها مانعی در مسیرِ حق ایجاد نکردند، بلکه خود را در صفِ اشقیای تاریخ، در پیشگاهِ عدلِ الهی و در برابر خشمِ توفنده و انتقامِ سختِ این ملت، بیش از پیش رسوا و محکوم ساختند.

 

روایت خبرنگار «سی‌ان‌ان» از وداع مردم ایران با رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۱:۲۳
 
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود
«فردریک پلیتگن» خبرنگار اعزامی شبکه سی‌ان‌ان که برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در تهران حضور دارد، گزارش داد که «از نخستین ساعات صبح شنبه، هزاران عزادار با حضور در مصلای امام خمینی(ره) برای وداع با آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و شماری از اعضای خانواده ایشان گرد هم آمدند.»
 
به گفته خبرنگار سی‌ان‌ان تهران خود را برای یکی از بزرگ‌ترین مراسم‌های تشییع در تاریخ معاصر ایران آماده کرده است؛ آیینی که طی چند روز در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود میلیون‌ها نفر در آن حضور یابند.
سیل جمعیت در مترو مفتح تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۱:۲۲
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فردا، ساعت ۶ صبح؛ مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید و شهدای خانواده ایشان
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۰:۵۹

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

راهنمای جامع زائران؛ اسکان، پارکینگ و خدمات مراسم تشییع رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۰:۵۶

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

 اطلاع رسانی سریع و بصری به زائران در مورد محل اسکان، ظرفیت‌های پارکنیک و نحوه تردد در تهران

پرچم گردانی «لثارات الحسین» در مراسم وداع با رهبر شهید در مصلی تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۰:۵۳
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تصویری که رویترز از مراسم امروز در مصلای تهران منتشر کرد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۰:۳۳

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

لبیک سیدمجتبی/شعار مردم در مراسم پرشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۰:۲۲
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نقشه زائرشهرهای تهران برای اسکان زائران استان ها منتشر شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۰:۱۱

 

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

 
اگر از استان‌های مختلف برای حضور در مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب به تهران سفر می‌کنید، با استفاده از این نقشه می‌توانید زائرشهر محل استقرار استان خود را به‌ راحتی پیدا کنید.
 
 اعداد قرمز روی نقشه، شماره مناطق ۲۲گانه شهر تهران را نشان می‌دهند و به شما در مسیریابی سریع‌تر کمک می‌کنند.
 
پیش از ورود به تهران، محل زائرشهر خود را روی نقشه بررسی کنید تا با سهولت بیشتری به محل اسکان هدایت شوید.
بازگشایی سه ایستگاه مترو اطراف مصلی تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۱۰:۱۰

با اعلام شهرداری تهران، سه ایستگاه متروی «مصلی»، «شهید بهشتی» و «میرزای شیرازی» برای استفاده زائران به‌صورت موقت بازگشایی شد.

دودمه‌خوانی لرهای غیور قبل از آغاز رسمی مراسم وداع
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۵۹
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اشک‌های مردم در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران با مداحی حاج مهدی سلحشور
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۵۲
تعداد بازدید : 481
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مراسم نمادین تشییع پیکر امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در نیجریه برگزار شد
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۴۹

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

حضور پاکستانی‌ها در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۳۳

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

پیام حضور گسترده مردم در مراسم وداع با رهبر شهید از نگاه المسیره
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۳۰

وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

شبکه یمنی المسیره در گزارشی در خصوص برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران تاکید کرد: مردم ایران با حضور گسترده در این مراسم چنین پیامی را مخابره می کنند که راه رهبر شهید همچنان ادامه دارد. ملت ایران به این مسیر ادامه می دهند و در آن ثابت قدم هستند.

عزیزم حسین علیه‌السلام ... لحظاتی از نوحه‌خوانی کربلایی نریمان پناهی در مراسم وداع مردم عزادار با «آقای شهید ایران» در مصلی امام خمینی(ره) تهران.
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۲۵
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محسن محمدی پناه، قطعه‌ی باید برخاست را در کنار پیکر رهبر شهید انقلاب خواند
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۲۲
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درخواست استاندار تهران از مردم: فقط یکبار در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید شرکت کنید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۱۹
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توصیه‌های سخنگوی سازمان آتش‌نشانی به زائران مراسم وداع
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۹:۱۵
 
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کلاه نقاب دار و بطری آب همراه داشته باشند.
 
افرادی که از نظر جسمی ضعیف هستند وسط جمعیت قرار نگیرند.
 
نریمان خواند ؛ مردم گریه کردند اما هیچکس یاد آوری نکرد ... ای مردم ، این شما و این وحشت دنیای بدون علی ..
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۳۸
تعداد بازدید : 795
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ما با آمریکا پدر کشتگی داریم
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۳۵
تعداد بازدید : 465
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عزاداری گروهی از مردم لرستان در مراسم وداع با آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۳۰
تعداد بازدید : 392
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واکنش مردم به پخش صدای رهبر شهید انقلاب در مصلی
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۲۶
تعداد بازدید : 783
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عزاداران رهبر انقلاب: ما برای خاکسپاری نیامده‌ایم؛ ما برای خون‌خواهی آمده‌ایم
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۲۴
تعداد بازدید : 302
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حاشا در انتقامت بشود کوتاهی کلا زمین بماند علم خون‌خواهی
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۲۲
تعداد بازدید : 230
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حضور وزیر آموزش و پرورش در آیین وداع فرهنگیان و دانش آموزان شهر تهران با رهبر شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۱۰

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

لحظاتی از نوحه سرایی حاج مهدی رسولی در مراسم وداع
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۰۶
تعداد بازدید : 477
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اینجا هر کس به‌گونه‌ای به رهبر شهید ابراز ارادت می‌کند
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۰۴

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در جایگاه برای وداع مردم در مصلای تهران قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۸:۰۰
تعداد بازدید : 511
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پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده گرامی ایشان در جایگاه برای وداع مردم در مصلی تهران قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۵۹

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران/ بروزرسانی می شود

حضور گسترده مردم در ساعت ابتدایی نخستین روز مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۵۷
تعداد بازدید : 312
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سنج و دمام‌زنی مردم در لحظات اولیه ورود به مصلی تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۵۴
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جمعیت پرشمار مردم برای ورود به مصلی تهران برای وداع با آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۵۱
تعداد بازدید : 298
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هر لحظه بر سیل عاشقان رهبر شهید در مصلی افزوده می‌شود
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۴۸
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شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» مردم عزادار ایران در مصلی تهران برای وداع با آقای شهید ایران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۴۶
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علی حیدر کرار، خامنه ای نگهدار ...
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۴۵
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چشمان اشکبار مردم در لحظات اولیه حضور در مصلی تهران برای وداع با اقای شهید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۴۴
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مهمان گرجستانی اولین روز وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلی تهران
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۱۰

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران

شروع رسمی مراسم وداع با امام شهید امت با تلاوت قرآن مجید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۰۵
تعداد بازدید : 221
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راهنمای دسترسی به مراسم وداع با مترو و اتوبوس
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۶:۳۲

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران

همزمان با برگزاری مراسم وداع در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه، راهنمای دسترسی به مصلای امام خمینی(ره) از طریق شبکه مترو تهران منتشر شد و در آن مسیرهای پیشنهادی برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان اعلام شد.
بر اساس این راهنما، شهروندانی که از کرج و مناطق غربی تهران عازم مراسم هستند، می‌توانند از خط ۴ مترو به سمت شهید کلاهدوز حرکت کرده و پس از تغییر مسیر در ایستگاه دروازه دولت، با استفاده از خط یک به سمت تجریش، خود را به ایستگاه مصلی امام خمینی(ره) برسانند.
همچنین برای شهروندان شرق تهران، استفاده از خط ۶ به سمت شهدای دولت‌آباد و سپس تغییر مسیر در ایستگاه شهدای هفتم تیر به خط یک به سمت تجریش، به عنوان مسیر پیشنهادی اعلام شده است.

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران
در اطلاعیه مترو، برای مدیریت ازدحام احتمالی نیز مسیرهای جایگزین پیش‌بینی شده است.
بر این اساس، در صورت افزایش تراکم مسافران، شهروندان می‌توانند از طریق تغییر خط یک به خط ۲ در ایستگاه صادقیه و ادامه مسیر تا ایستگاه مصلی یا تغییر خط ۳ در ایستگاه تئاتر شهر و پیاده شدن در ایستگاه شهید بهشتی و همچنین تغییر خط ۷ در ایستگاه میدان حضرت ولیعصر(عج) و پیاده شدن در ایستگاه شهید بهشتی، به محل برگزاری مراسم دسترسی پیدا کنند.

خطوط اتوبوسرانی تندرو در مسیرهای چهارراه تهرانپارس–پایانه آزادی، پایانه خاوران–پایانه آزادی، پایانه خاوران–پایانه علم و صنعت، پایانه جنوب–پایانه شهید افشار، پایانه معین–پارک‌وی، پایانه خاوران–پایانه جنوب و پایانه آزادگان–دانشگاه علوم و تحقیقات با حداکثر ظرفیت و به‌صورت شبانه‌روزی به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

چگونه وارد مصلی شویم؟
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۶:۲۷

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران

ورود به محوطه مصلی از چهار ضلع انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در ضلع جنوبی (خیابان شهید بهشتی) درب‌های ۱ و ۳، در ضلع شرقی (خیابان قنبرزاده) درب‌های ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳ و ۱۴، در ضلع شمالی (بزرگراه شهید سلیمانی) درب‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و در ضلع غربی (بزرگراه مدرس) درب ۲۱ برای ورود عزاداران در نظر گرفته شده است.
 
 
بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محوطه‌های عمومی و صحن‌های مصلی از طریق نمایشگرها و سیستم صوتی یکپارچه، مراسم را به‌صورت زنده پوشش خواهند داد. همچنین؛ شبستان شمالی «پیام» برای استقرار خانوادگی با دید مستقیم به جایگاه اصلی مراسم اختصاص یافته و ورود به صحن مرکزی صرفاً برای مدعوین امکان‌پذیر خواهد بود.
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۶:۲۵

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران

تصویر جایگاه قرار گرفتن پیکر مطهر امام شهید را مشاهده می‌کنید
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ - ۰۶:۲۵

آغاز مراسم وداع مردم با امام شهید امت در مصلی تهران

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