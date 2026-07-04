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کد خبر:۱۳۸۲۸۶۲
کد خبر:۱۳۸۲۸۶۲
8195 بازدید
نظرات: ۱
سوت

خلاصه بازی استرالیا 1 (2) - مصر 1 (4)

تیم‌های فوتبال استرالیا و مصر در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت دو تیم پس از تساوی یک بر یک پس از 120 دقیقه رویارویی نفس گیر، نتیجه را در ضربات پنالتی واگذار کردند و مصر 4 بر 2 استرالیا را شکست داد و راهی یک هشتم نهایی شد. خلاصه این بازی را می‌بینید.
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سوت خلاصه بازی مصر استرالیا جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
0
پاسخ
اون سوت که گذاشتین رو زمان بازی برقصه خیلی رو اعصابه!
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