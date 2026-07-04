خلاصه بازی استرالیا 1 (2) - مصر 1 (4)

تیم‌های فوتبال استرالیا و مصر در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت دو تیم پس از تساوی یک بر یک پس از 120 دقیقه رویارویی نفس گیر، نتیجه را در ضربات پنالتی واگذار کردند و مصر 4 بر 2 استرالیا را شکست داد و راهی یک هشتم نهایی شد. خلاصه این بازی را می‌بینید.