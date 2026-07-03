پشت پرده کارزار گسترده آمریکا علیه مراسم امام شهید!

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا طی یک دستورالعمل محرمانه اعلام کرد مقام‌ها را توجیه کنند که شرکت آنها در مراسم تشییع رهبر ایران از نظر آمریکا اقدامی غیر دوستانه تلقی خواهد شد و آثار منفی برای روابط دوجانبه با آمریکا خواهد داشت.

یک منبع ارشد گفت: طی ۵ روز گذشته مقامات آمریکا در بالاترین سطوح کارزار گسترده‌ای برای منصرف کردن کشورها از شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید ایران به راه انداخته بودند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به‌ گفته این منبع مطلع، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا طی یک دستورالعمل محرمانه در تاریخ ۲۶ ژوئن به همه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور تاکید کرده بود که "همه گیرندگان این دستورالعمل موظف هستند با استفاده‌ از ظرفیت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا، مقام‌های کشور میزبان را توجیه کنند که شرکت آنها در مراسم تشییع رهبر ایران از نظر آمریکا اقدامی غیر دوستانه تلقی خواهد شد و آثار منفی برای روابط دوجانبه با آمریکا خواهد داشت."

به گفته دو دیپلمات عرب که نخواستند نامشان فاش شود، مارکو روبیو شخصاً در این خصوص با همتایان حداقل ۵ کشور عربی گفتگو کرده است.

همچنین سفرای آمریکا در کشورهای آفریقایی صراحتاً تهدید کردند که در صورت شرکت آنها در مراسم تشییع رهبر ایران ممکن است کمک‌های توسعه ای آمریکا به این کشورها قطع شود. گفته می‌شود دلیل تصمیم یک کشور مهم شمال آفریقا برای کاهش سطح مقام شرکت کننده در مراسم، نگرانی از تبعات آن برای روابط دوجانبه آن کشور با آمريکا بوده است.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته حداقل ۱۳ کشور از جمله سه کشور اروپای شرقی، ۵ کشور آفریقایی، دو کشور عربی حوزه خلیج فارس و دو کشور مهم آسیای شرقی به دلیل فشارهای وارده از سوی آمریکا، از شرکت در مراسم تشییع رهبر ایران انصراف دادند.

برخی از کشورهایی که به دلیل فشار آمریکا تصمیم به عدم مشارکت گرفتند، با ارسال پیام‌هایی از طریق واسطه‌ها یا از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در ژنو و نیویورک، سعی در عذرخواهی و توجیه این موضوع داشتند. برخی نیز دیپلمات‌های خود در تهران را برای شرکت در مراسم معرفی کرده بودند که از سوی ایران پذیرفته نشد.