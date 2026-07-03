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پ
اینفوگرافیک:راهنمای امنیت کودک در جمعیتهای شلوغ
چند اقدام ساده که از گم شدن کودکان جلوگیری میکند.
کد خبر:
۱۳۸۲۸۳۶
تاریخ انتشار:
۱۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
03 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۲۸۳۶
|
۱۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
03 July 2026
|
930
بازدید
930
بازدید
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کودک
گم شدن
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