نتانیاهو به سراغ ترامپ رفت؛ بازی عوض میشود!
دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این زژیم و «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در گفتوگویی تلفنی توافق کردند که بهزودی در ایالات متحده با یکدیگر دیدار کنند.
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بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیر، نتانیاهو در این تماس فرارسیدن دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا را به ترامپ تبریک گفت و مدعی شد: «ایالات متحده ضامن آزادی در جهان است و اسرائیل برای روابط نزدیک با آمریکا ارزش و اهمیت فراوانی قائل است.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره زمان یا محل برگزاری این دیدار احتمالی منتشر نشده است.
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