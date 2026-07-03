دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این زژیم و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی تلفنی توافق کردند که به‌زودی در ایالات متحده با یکدیگر دیدار کنند.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر، نتانیاهو در این تماس فرارسیدن دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا را به ترامپ تبریک گفت و مدعی شد: «ایالات متحده ضامن آزادی در جهان است و اسرائیل برای روابط نزدیک با آمریکا ارزش و اهمیت فراوانی قائل است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره زمان یا محل برگزاری این دیدار احتمالی منتشر نشده است.

