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نتانیاهو به سراغ ترامپ رفت؛ بازی عوض می‌شود!

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این زژیم و «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی تلفنی توافق کردند که به‌زودی در ایالات متحده با یکدیگر دیدار کنند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۳۰
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8436 بازدید
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نتانیاهو به سراغ ترامپ رفت؛ بازی عوض می‌شود!

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر، نتانیاهو در این تماس فرارسیدن دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا را به ترامپ تبریک گفت و مدعی شد: «ایالات متحده ضامن آزادی در جهان است و اسرائیل برای روابط نزدیک با آمریکا ارزش و اهمیت فراوانی قائل است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره زمان یا محل برگزاری این دیدار احتمالی منتشر نشده است.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
4
7
پاسخ
خیلی باید مواظب باشیم. بخصوص وفتی این دوتا حرامی جلسه میگیرن.
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
5
6
پاسخ
لعنت ابدی به این دو رژیم ضدبشری. مرده شور اون آزادی آمریکایی را ببره که هر جا رفته سبب میلیون ها کشته ها شده.
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
6
6
پاسخ
لعنت خدا بر هر دو تاشون .
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