صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۲۸۲۶
بازدید: ۳۶۱۶

عکس: تهران در آستانه میزبانی از مراسم وداع با آقای شهید ایران

همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تهران آماده میزبانی از عزاداران مسافران امام شهید شده است. بیمارستان، موکب‌های پذیرایی در پارکینگ بیهقی و همچنین محل اسکان بیش از ۱۰ هزار نفر مسافران در ترمینال شرق که توسط وزارت دفاع آماده کرده و همچنین خیابان‌های اصلی پایتخت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و مردم قرار گرفته است. عکس: علی هدایتی

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری مراسم وداع تهران رهبرشهید
اخبار مرتبط

سه شنبه شهر تهران تعطیل است یا استان تهران؟

هشدار وزیر ارشاد برای فرصتی که نباید از دست برود

پشت پرده کارزار گسترده آمریکا علیه مراسم امام شهید!
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.