عکس: تهران در آستانه میزبانی از مراسم وداع با آقای شهید ایران
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، تهران آماده میزبانی از عزاداران مسافران امام شهید شده است. بیمارستان، موکبهای پذیرایی در پارکینگ بیهقی و همچنین محل اسکان بیش از ۱۰ هزار نفر مسافران در ترمینال شرق که توسط وزارت دفاع آماده کرده و همچنین خیابانهای اصلی پایتخت در دستور کار دستگاههای اجرایی و خدماتی و مردم قرار گرفته است. عکس: علی هدایتی
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری مراسم وداع تهران رهبرشهید
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.