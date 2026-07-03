دستنوشته قالیباف برای شهید طهرانیمقدم
رئیس مجلس در پیامی به شهید طهرانیمقدم نوشت: برای تحقق شعار سنگ مزارت از پای نخواهم نشست.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۲۳| |
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محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتشار دستنوشتهای، یاد و خاطره شهید حسن طهرانیمقدم را گرامی داشت.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رئیس مجلس در این دستنوشته با اشاره به نقش و جایگاه شهید طهرانیمقدم در پیشرفت توان دفاعی و موشکی کشور، از خدمات و مجاهدتهای این شهید تجلیل کرد و نوشت: برای تحقق شعار سنگ مزارت از پای نخواهم نشست.
متن کامل دستنوشته قالیباف در ادامه آمده است:
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