درهم‌ شکستن هسته تروریستی در تفتان

این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از محل اختفاء خود خارج شده بودند که در کمین رزمندگان قرار گرفته و در عملیات مشترک سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا به هلاکت رسیده، و مقادیری سلاح و مهمات، نارنجک و وسایل ارتباطی از این تیم کشف و ضبط شد.

یک تیم تروریستی در شهرستان تفتان سیستان و بلوچستان مورد شناسایی قرار گرفت و ۲ نفر از اعضای آن به هلاکت رسیدند.



به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر این اساس این تیم که قصد داشت در سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی کند، با تلاش رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منطقه، پیش از اجرای عملیات تروریستی، مورد ضربه قرار گرفت.



این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از محل اختفاء خود خارج شده بودند که در کمین رزمندگان قرار گرفته و در عملیات مشترک سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا به هلاکت رسیده، و مقادیری سلاح و مهمات، نارنجک و وسایل ارتباطی از این تیم کشف و ضبط شد.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک‌های تروریستی و وابستگان آنان هشدار می‌دهد که اقدامات آنان تحت رصد و اشراف قرار داشته و به زودی مورد ضربه قرار خواهند گرفت.