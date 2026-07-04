صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
صمصامی در گفت‌و‌گو با تابناک؛

رفع مشکلات اقتصادی؛ مطالبه رهبر شهید از دولتمردان/ سیاست ارزی باید اصلاح شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مطالبات اقتصادی «رهبر شهید» در حوزه مهار تورم و صیانت از ریال باید با جدیت دنبال شود، می‌گوید کلید نجات پول ملی نه در گره زدن اقتصاد به مذاکرات سیاسی، بلکه در اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی است؛ راهبردی که به باور او، دولت باید آن را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۱۳
| |
4549 بازدید

رفع مشکلات اقتصادی؛ مطالبه رهبر شهید از دولتمردان/ سیاست ارزی باید اصلاح شود

معیشت مردم، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی، همواره از کلیدی‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی «رهبر شهید انقلاب» در مواجهه با دولتمردان بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مروری بر بیانات اقتصادی رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهد که حل چالش‌های ساختاری اقتصاد و بهبود سفره مردم، هیچ‌گاه نباید از اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی خارج شود.

در همین راستا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌و‌گو با تابناک، با تبیین این مطالبات اقتصادی تأکید کرد که این دغدغه‌ها باید کماکان مبنای عمل و در دستور کار جدی دولت قرار داشته باشد.

ضرورت تداوم نقشه راه اقتصادی «رهبر شهید» در دولت

صمصامی با اشاره به دغدغه‌ها و مطالبات مستمر رهبر شهید انقلاب از مسئولان، به آخرین دیدار عمومی ایشان با مردم آذربایجان شرقی در بهمن ماه سال قبل اشاره کرد؛ جایی که ایشان با انتقاد از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، فرموده بودند: «وجود این تورم در کشور غیرمنطقی است؛ سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است؛ باید اینها اصلاح بشود… مسئولین محترم کار‌هایی را شروع کرده‌اند؛ باید با جدیت، با دقت، با ملاحظه همه جوانب این کار‌ها را ادامه بدهند و مشکلات داخلی را برطرف کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر توجه ویژه رهبر شهید به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم توسط تیم اقتصادی دولت‌ها، گفت: این مطالبات اقتصادی اکنون نیز باید با همان اهمیت ویژه و به عنوان یک اولویت فوری، در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته باشد. شرایط معیشتی جامعه ایجاب می‌کند که دولتمردان فعلی، رهنمود‌های اقتصادی رهبر شهید را سرلوحه تصمیمات خود قرار داده و اقدامات نیمه‌تمام را با جدیت و شتاب بیشتری به سرانجام برسانند.»

ضرورت رهایی ریال از چنبره دلار

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، راهکار عملیاتی تحقق این دغدغه‌ها را تکیه بر ظرفیت‌های درونی و تولید ملی کشور برشمرد و افزود: «در بستر اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تأکید ویژه رهبر شهید بود، می‌توان اقتصاد کشور را از تاثیرپذیری مستقیم از دلار جدا کرد. با اجرای واقعی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توجه به توانمندی‌های داخلی، این امکان وجود دارد که اقتصاد ملی و پول ملی کشورمان را از چنبره دلار و شوک‌های جهانی رها سازیم. در این مسیر، اصلاح برخی سیاست‌های ارزی غلط و مخرب، اولین گام برای جلوگیری از تشدید سقوط ارزش پول ملی است؛ چراکه امروز مردم با رشد افسارگسیخته تورم و کاهش ارزش ریال، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و زمان آزمون و خطا گذشته است و باید سیاست ارزی بانک مرکزی هرچه زودتر اصلاح شود»

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه معطوف به خارج تأکید کرد: «برای بازگرداندن آرامش اقتصادی به معیشت مردم، نباید همه راه حل‌ها را به مذاکرات سیاسی گره بزنیم و از توانایی‌های بی‌نظیر داخلی غافل بمانیم. در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر این موضوع هستیم تا ریل‌گذاری‌های قانونی به سمتی برود که دولت ملزم به اجرای برنامه‌های تحولی درون‌زا باشد.»

رفع مشکلات اقتصادی؛ مطالبه رهبر شهید از دولتمردان/ سیاست ارزی باید اصلاح شود

بازگشت ارز‌های صادراتی؛ منبعی بزرگ‌تر از دارایی‌های بلوکه‌شده در مذاکرات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این گفت‌و‌گو، دست روی یک راهکار کلیدی و ملموس برای حل ناترازی ارزی گذاشت و خواستار هم‌افزایی دولت و قوه قضاییه شد. صمصامی در این باره گفت: «یکی از مسائل بسیار حیاتی برای بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار، اهتمام ویژه دولت و قوه قضاییه برای بازگشت تمامی ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور است. طبق ارزیابی‌ها، میزان ارز‌های صادراتی غیرنفتی بازنگشته به کشور، بسیار بیشتر از کل ارز‌های بلوکه‌شده‌ای است که سال‌هاست به امید آزادسازی آنها در جریان مذاکرات هستیم. تمرکز بر این منبع عظیم، نمونه بارز همان تکیه بر توان درونی و اقتصاد مقاومتی است که رهبر شهید بر آن تاکید ویژه داشتند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر دولت با قاطعیت مانع خروج ارز و عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شود، فشار بر بازار کاهش یافته و ارزش پول ملی تقویت می‌شود. امیدواریم دولت با قرار دادن این مطالبات بر زمین‌مانده در صدر اولویت‌های خود، گامی عملی جهت بهبود معیشت مردم و تحقق آرمان‌های اقتصادی رهبر شهید بردارد.»

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب معیشت مردم اقتصاد ایران تورم حسین صمصامی مجلس
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بانک مرکزی شایعه نیویورک‌تایمز را تکذیب کرد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005njR
tabnak.ir/005njR