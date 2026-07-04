رفع مشکلات اقتصادی؛ مطالبه رهبر شهید از دولتمردان/ سیاست ارزی باید اصلاح شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مطالبات اقتصادی «رهبر شهید» در حوزه مهار تورم و صیانت از ریال باید با جدیت دنبال شود، می‌گوید کلید نجات پول ملی نه در گره زدن اقتصاد به مذاکرات سیاسی، بلکه در اجرای واقعی اقتصاد مقاومتی است؛ راهبردی که به باور او، دولت باید آن را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهد.

معیشت مردم، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی، همواره از کلیدی‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات اقتصادی «رهبر شهید انقلاب» در مواجهه با دولتمردان بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مروری بر بیانات اقتصادی رهبر شهید انقلاب نشان می‌دهد که حل چالش‌های ساختاری اقتصاد و بهبود سفره مردم، هیچ‌گاه نباید از اولویت نخست دستگاه‌های اجرایی خارج شود.

در همین راستا، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفت‌و‌گو با تابناک، با تبیین این مطالبات اقتصادی تأکید کرد که این دغدغه‌ها باید کماکان مبنای عمل و در دستور کار جدی دولت قرار داشته باشد.

ضرورت تداوم نقشه راه اقتصادی «رهبر شهید» در دولت

صمصامی با اشاره به دغدغه‌ها و مطالبات مستمر رهبر شهید انقلاب از مسئولان، به آخرین دیدار عمومی ایشان با مردم آذربایجان شرقی در بهمن ماه سال قبل اشاره کرد؛ جایی که ایشان با انتقاد از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، فرموده بودند: «وجود این تورم در کشور غیرمنطقی است؛ سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است؛ باید اینها اصلاح بشود… مسئولین محترم کار‌هایی را شروع کرده‌اند؛ باید با جدیت، با دقت، با ملاحظه همه جوانب این کار‌ها را ادامه بدهند و مشکلات داخلی را برطرف کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر توجه ویژه رهبر شهید به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم توسط تیم اقتصادی دولت‌ها، گفت: این مطالبات اقتصادی اکنون نیز باید با همان اهمیت ویژه و به عنوان یک اولویت فوری، در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته باشد. شرایط معیشتی جامعه ایجاب می‌کند که دولتمردان فعلی، رهنمود‌های اقتصادی رهبر شهید را سرلوحه تصمیمات خود قرار داده و اقدامات نیمه‌تمام را با جدیت و شتاب بیشتری به سرانجام برسانند.»

ضرورت رهایی ریال از چنبره دلار

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، راهکار عملیاتی تحقق این دغدغه‌ها را تکیه بر ظرفیت‌های درونی و تولید ملی کشور برشمرد و افزود: «در بستر اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تأکید ویژه رهبر شهید بود، می‌توان اقتصاد کشور را از تاثیرپذیری مستقیم از دلار جدا کرد. با اجرای واقعی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توجه به توانمندی‌های داخلی، این امکان وجود دارد که اقتصاد ملی و پول ملی کشورمان را از چنبره دلار و شوک‌های جهانی رها سازیم. در این مسیر، اصلاح برخی سیاست‌های ارزی غلط و مخرب، اولین گام برای جلوگیری از تشدید سقوط ارزش پول ملی است؛ چراکه امروز مردم با رشد افسارگسیخته تورم و کاهش ارزش ریال، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و زمان آزمون و خطا گذشته است و باید سیاست ارزی بانک مرکزی هرچه زودتر اصلاح شود»

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه معطوف به خارج تأکید کرد: «برای بازگرداندن آرامش اقتصادی به معیشت مردم، نباید همه راه حل‌ها را به مذاکرات سیاسی گره بزنیم و از توانایی‌های بی‌نظیر داخلی غافل بمانیم. در مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر این موضوع هستیم تا ریل‌گذاری‌های قانونی به سمتی برود که دولت ملزم به اجرای برنامه‌های تحولی درون‌زا باشد.»

بازگشت ارز‌های صادراتی؛ منبعی بزرگ‌تر از دارایی‌های بلوکه‌شده در مذاکرات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این گفت‌و‌گو، دست روی یک راهکار کلیدی و ملموس برای حل ناترازی ارزی گذاشت و خواستار هم‌افزایی دولت و قوه قضاییه شد. صمصامی در این باره گفت: «یکی از مسائل بسیار حیاتی برای بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار، اهتمام ویژه دولت و قوه قضاییه برای بازگشت تمامی ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور است. طبق ارزیابی‌ها، میزان ارز‌های صادراتی غیرنفتی بازنگشته به کشور، بسیار بیشتر از کل ارز‌های بلوکه‌شده‌ای است که سال‌هاست به امید آزادسازی آنها در جریان مذاکرات هستیم. تمرکز بر این منبع عظیم، نمونه بارز همان تکیه بر توان درونی و اقتصاد مقاومتی است که رهبر شهید بر آن تاکید ویژه داشتند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر دولت با قاطعیت مانع خروج ارز و عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شود، فشار بر بازار کاهش یافته و ارزش پول ملی تقویت می‌شود. امیدواریم دولت با قرار دادن این مطالبات بر زمین‌مانده در صدر اولویت‌های خود، گامی عملی جهت بهبود معیشت مردم و تحقق آرمان‌های اقتصادی رهبر شهید بردارد.»