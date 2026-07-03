آخرین شب اکران از یک شانزدهم نهایی جام جهانی/ ۳ بلیت و ۶ مدعی
پرونده مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری سه دیدار بسته میشود؛ جایی که آرژانتین، کلمبیا و استرالیا برای رسیدن به جمع ۱۶ تیم پایانی به میدان میروند. روی کاغذ مدعیان شانس بیشتری برای صعود دارند، اما کیپورد، غنا و مصر امیدوارند در آخرین شب این مرحله، معادلات را بر هم بزنند و پرونده یکشانزدهم را با یک شگفتی به پایان برسانند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی با برگزاری سه دیدار به پایان میرسد و در بيستوسومین روز جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، بعید است که شگفتی خاصی رقم بخورد.
مصر و استرالیا در شرایطی به مصاف هم میروند که هر دو تیم روی کاغذ شانس برابری دارند. بنابراین بعید است که پیروزی هر کدام از آنها، شگفتی خلق کند. مصر از گروهی نه چندان دشوار به عنوان تیم دوم گروه به یک شانزدهم نهایی رسید و استرالیا نیز توانست در گروهی که آمریکا، پاراگوئه و ترکیه حضور داشتند، صعود خود را به عنوان تیم دوم رقم بزند که کار سختی به نظر میرسید.
در دومین دیدار روز پایانی این مرحله، آرژانتین و کیپورد باهم تقابل خواهند کرد. شگفتی مرحله گروهی به طور قطع، صعود کیپورد به جمع ۳۲ تیم پایانی بود؛ آن هم در گروهی که اسپانیا، اروگوئه و عربستان سعودی در آن حضور داشتند و احتمالاً روی کاغذ بسیاری کیپورد را تیم آخر گروه تصور میکردند، اما آنها اروگوئه و عربستان را کنار زدند و به عنوان تیم دوم گروه با آرژانتین تقابل میکنند. اینجا شرایط کمی متفاوت است و بعید به نظر میرسد که شاهد خلق شگفتی باشیم، آن هم مقابل آرژانتین آماده این دوره که مدافع عنوان قهرمانی است و باید منتظر صعودش به مرحله بعد باشیم. با این حال فوتبال هیچ برنده و بازنده از پیش تعیین شدهای ندارد و کیپورد شاید اتفاقی محال را رقم بزند.
تقابل آخر مرحله یک شانزدهم نهایی، میان کلمبیا و غنا خواهد بود. نماینده آمریکای جنوبی که دوره پیش با عملکرد ضعیف کارلوس کیروش از رسیدن به جام جهانی بازماند و این دوره تیمی سرحال و آماده نشان داده، اما احتمالاً یک کار سخت در این مرحله دارد. تقابل با غنا که سرمربی سابق کلمبیاییها را روی نیمکت دارد و در مرحله گروهی، انگلستان را کلافه و آشفته کرد. مهارت تیمهای کیروش دفاع کردن است و حالا این مهارت را باید با شناخت خوب او از بازیکنان کلمبیا تلفیق کرد که میتواند کار را برای آنها سخت کند.
اینجا میتوانید نتایج کامل و جدول دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و برنامه کامل این تورنمنت تا مرحله فینال را ببینید. همچنین برنامه دیدارهای روز بیستوسوم جام جهانی به شرح زیر است:
نکته: تمامی بازیها به وقت محلی در روز جمعه برگزار میشود، اما باتوجه به تنظیم خبر با ساعت تهران، در برنامه بازیها روز جمعه و شنبه قید شده است.
جمعه، ۱۲ تیر (۳ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۸۸: استرالیا - مصر، ساعت ۲۱:۳۰ - ورزشگاه ایتی اند تی، آرلینگتون تگزاس (ساعت ۱۳ به وقت محلی)
شنبه، ۱۳ تیر (۴ جولای ۲۰۲۶)
- بازی ۸۶: آرژانتین - کیپورد، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی (ساعت ۱۸ به وقت محلی)
- بازی ۸۷: کلمبیا - غنا، ساعت ۰۵:۰۰ - ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی (ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی)