به گزارش تابناک؛ در ساعات ابتدایی امروز، دو جنگنده سعودی با هدف حمله به فرودگاه صنعا و جلوگیری از پرواز هواپیمای حامل شیعیان یمن به ایران وارد عمل شدند، اما پس از پاسخ موشکی انصارالله و تهدید به حمله علیه ریاض، از منطقه عقب‌نشینی کردند.

ناکامی جنگنده‌های سعودی در جلوگیری از پرواز شیعیان یمن به ایران

این پرواز، نخستین انتقال شیعیان یمن به ایران پس از ۱۵ سال بود.