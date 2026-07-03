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پروازی که سعودی‌ها نتوانستند به زمین بزنند

گفته می‌شود یک فروند هواپیمای مسافربری وارد فرودگاه صنعا شده تا کاروانی از شیعیان یمنی را برای حضور در مراسم تشییع به تهران منتقل کند که دو فروند جنگنده سعودی قصد بمباران باند فرود برای جلوگیری از نشست و برخاست هواپیما را داشتند.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۹۹
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8329 بازدید
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پروازی که سعودی‌ها نتوانستند به زمین بزنند

به گزارش تابناک؛ در ساعات ابتدایی امروز، دو جنگنده سعودی با هدف حمله به فرودگاه صنعا و جلوگیری از پرواز هواپیمای حامل شیعیان یمن به ایران وارد عمل شدند، اما پس از پاسخ موشکی انصارالله و تهدید به حمله علیه ریاض، از منطقه عقب‌نشینی کردند. 

ناکامی جنگنده‌های سعودی در جلوگیری از پرواز شیعیان یمن به ایران

این پرواز، نخستین انتقال شیعیان یمن به ایران پس از ۱۵ سال بود.

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فرودگاه صنعا هواپیمای سعودی عربستان شیعیان یمن رهبرشهید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
5
25
پاسخ
آل سعود از یهود و آمریکا بدتر است.
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
1
پاسخ
زنده باد مقاومت یمن
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
0
پاسخ
میخواد خودشو نشان بده که منم هستم .عربستان .هوایش نیست همین یمن آمریکارافراری داد تو که عددی نیست .خیلی شکننده .میلیاردها دلار توهواست..بیچاره عربستان .
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