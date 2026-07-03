پروازی که سعودیها نتوانستند به زمین بزنند
گفته میشود یک فروند هواپیمای مسافربری وارد فرودگاه صنعا شده تا کاروانی از شیعیان یمنی را برای حضور در مراسم تشییع به تهران منتقل کند که دو فروند جنگنده سعودی قصد بمباران باند فرود برای جلوگیری از نشست و برخاست هواپیما را داشتند.
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به گزارش تابناک؛ در ساعات ابتدایی امروز، دو جنگنده سعودی با هدف حمله به فرودگاه صنعا و جلوگیری از پرواز هواپیمای حامل شیعیان یمن به ایران وارد عمل شدند، اما پس از پاسخ موشکی انصارالله و تهدید به حمله علیه ریاض، از منطقه عقبنشینی کردند.
ناکامی جنگندههای سعودی در جلوگیری از پرواز شیعیان یمن به ایران
این پرواز، نخستین انتقال شیعیان یمن به ایران پس از ۱۵ سال بود.
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