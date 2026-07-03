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برای ادای احترام به آقای شهید ایران:

عاصم منیر وارد تهران شد

عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۷۵
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عاصم منیر وارد تهران شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ از صبح امروز جمعه دوازدهم تیر ۱۴۰۵ با ورود معاون اول ترکمنستان به تهران برای ادای احترام به آقای شهید ایران شاهد حضور مقاماتکدام مقامات خارجی برای ادای احترام به رهبر شهید به ایران آمدند؟ و شخصیت‌های سایر کشور‌ها بودیم.

 

امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، رئیس‌جمهور عراق، معاون کنگره خلق چین، رئیس اقلیم کردستان عراق، جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، نخست‌وزیر ارمنستان و نورالدین اسماعیل‌اف رئیس پارلمان ازبکستان و رئیس مجلس قرقیزستان از مقاماتی بودند که پیش از ظهر جمعه وارد کشور شدند.

 

علاوه بر ورود رهبران شیعه پاکستان، جمعی از مجاهدان کتائب حزب‌الله عراق، هیاتی از شیعیان کشور‌های حوزه خلیج فارس، هیاتی از حشدالشعبی عراق، احمد مسعود و هیاتی از افغانستان، هیاتی از جنبش امل لبنان، نمایندگان پارلمان و عضو حزب احیای جمهوری بلغارستان و هیئت فاطمیون افغانستان، هیات اداره عالی مسلمانان گرجستان، هیات علمای روسیه، هیات احزاب ترکیه، هیاتی از علمای فلسطین، هیاتی از رهبران هندو، شیعیان تایلند و آلمان، علمای روسیه واصحاب رسانهٔ لبنان، عراق و افغانستان تا لحظه انتشار خبر با حضور در مصلی تهران به پیکر آقای شهید ایران ادای احترام کردند.

 

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم وداع با پیکر آقای شهید ایران علاوه بر نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیات رسمی، یا شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی، ۸ رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس حضور خواهند داشت.

 

طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روز‌های شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکر‌ها در مصلی امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برنامه‌ریزی شده است.

 

در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهر‌های نجف و کربلا برگزار شود.

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