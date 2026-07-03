تمجید رهبر ملی ترکمنستان از شخصیت رهبر شهید ایران
به گزارش تابناک به نقل از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران در دیدار با آقای قربانقلی بردیمحمداف، رهبر ملی ترکمنستان و هیئت همراه که بهمنظور شرکت در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کردهاند، از حضور و ابراز همدردی دولت و ملت ترکمنستان قدردانی کرد و گفت: همانگونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره تأکید داشتند، جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان دو کشور دوست، برادر و برخوردار از روابطی مبتنی بر حسن همجواری، اعتماد متقابل و احترام متقابل هستند و میتوانند الگویی موفق از مناسبات سازنده میان همسایگان ارائه دهند.
رئیسجمهور با اشاره به تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و شهادت رهبری و جمعی از فرماندهان، مسئولان، نخبگان و شهروندان بیگناه کشورمان، تصریح کرد: مواضع مسئولانه، صمیمانه و حمایتهای ارزشمند دولت ترکمنستان از نخستین روزهای این حوادث، برای ملت و دولت ایران مایه قدردانی و نشانهای از عمق روابط دوستانه میان دو کشور بود.
پزشکیان با تأکید بر سطح مطلوب مناسبات تهران و عشقآباد اظهار داشت: روابط دو کشور همواره در فضایی آکنده از صلح، ثبات و حسن همجواری جریان داشته و مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان از امنترین و باثباتترین مرزهای منطقه به شمار میرود. این دستاورد ارزشمند حاصل تدابیر رهبران دو کشور و اراده مشترک برای توسعه روابط دوستانه و همکاریهای متقابل است و امیدواریم این مسیر با قوت و شتاب بیشتری تداوم یابد.
رئیسجمهور در ادامه با مرور ظرفیتها و زمینههای همکاری مشترک، بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات و تفاهمات دوجانبه در حوزههای انرژی، حملونقل، ترانزیت، تجارت و سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران مصمم است همکاریهای خود با ترکمنستان را در تمامی حوزههای مورد علاقه طرفین گسترش دهد.
پزشکیان همچنین با اشاره به اهمیت همکاریهای منطقهای در حوزه محیطزیست، حفاظت از اکوسیستم دریای خزر را از اولویتهای مشترک کشورهای ساحلی این دریا برشمرد و ضمن دعوت از رئیسجمهور ترکمنستان برای حضور در اجلاس آتی سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، بر اهمیت مشارکت فعال عشقآباد در نشستهای پیشروی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز تأکید کرد.
رئیسجمهور، باور و اهتمام ویژه رهبران ترکمنستان به اصل حسن همجواری را سرمایهای ارزشمند برای توسعه همهجانبه مناسبات دو کشور دانست و تصریح کرد: اعتماد متقابل و نگاه راهبردی به روابط دوجانبه، بهترین پشتوانه برای تعمیق همکاریها و تأمین منافع مشترک دو ملت است.
رهبر ملی ترکمنستان: رهبر شهید ایران شخصیت والا جایگاهی رفیع در میان ملتهای منطقه داشت
در این دیدار آقای قربانقلی بردیمحمداف، رهبر ملی ترکمنستان نیز ضمن ابلاغ مراتب تسلیت صمیمانه دولت و ملت ترکمنستان به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان، فرماندهان و شهروندان بیگناه ایرانی در جریان جنگ اخیر، با ملت و دولت ایران ابراز همدردی کرد.
رهبر ملی ترکمنستان با اشاره به آموزههای دینی و فرهنگی مشترک دو ملت اظهار داشت: در فرهنگ و باورهای ما، همسایگان از جایگاهی ویژه برخوردارند و بر همین اساس ترکمنستان همواره آمادگی دارد در روزهای دشوار در کنار جمهوری اسلامی ایران باشد.
قربانقلی بردی محمداف با تجلیل از شخصیت برجسته و جایگاه والای رهبر شهید انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: ایشان شخصیتی فرهیخته، دوراندیش و مورد احترام ملتهای منطقه بودند و برای مردم و دولت ترکمنستان نیز از جایگاه ویژهای برخوردار بودند. امیدواریم ملت ایران با صبر و استقامت این روزهای دشوار را پشت سر بگذارد و منطقه ما هرچه زودتر از سایه جنگ و ناامنی فاصله بگیرد، چرا که باور داریم هیچگاه جنگ راهحل پایدار مسائل نبوده است.
رهبر ملی ترکمنستان همچنین با اشاره به اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی به توسعه روابط با همسایگان بهویژه ترکمنستان تأکید کرد: این رویکرد برای ما بسیار ارزشمند بود و دولت ترکمنستان مصمم است این مسیر را با جدیت دنبال کند. ما همواره در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود و آمادگی داریم همکاریهای دوجانبه و منطقهای را بیش از پیش گسترش دهیم. در همین چارچوب، در اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین نشستهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مشارکت فعال خواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین دیدار خویش با رهبر شهید انقلاب اسلامی، خاطرهای از آن دیدار را بازگو کرد و گفت: در آن ملاقات، ایشان با گرمی و صمیمیت دست مرا فشردند و درباره ساخت مسجد و مراکز آموزش دینی در ترکمنستان سخن گفتند و این اقدام را خدمتی ارزشمند و مورد رضایت الهی دانستند؛ خاطرهای که همواره در ذهن و قلب من باقی خواهد ماند.