ورود رئیس مجلس قطر به ایران

رئیس مجلس قطر در راس هیاتی برای شرکت در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید ایران، وارد تهران شد.

به گزارش تابناک؛ «حسن بن عبدالله الغانیم»، رئیس مجلس قطر ظهر روز جمعه به منظور شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب وارد تهران شد.

بر اساس این گزارش این مقام قطری در هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد مورد استقبال علی نیکزاد نائب رئیس مجلس قرار گرفت.

مراسم ادای احترام مقامات خارجی به رهبر شهید انقلاب عصر روز جمعه در مصلی تهران برگزار می‌شود.