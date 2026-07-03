مراسم گلباران یادمان شهدای پرواز ۶۵۵ در آبهای خلیج فارس برگزار شد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آیین گلباران یادمان شهدای پرواز ۶۵۵، امروز جمعه، ۱۲ تیرماه در محدوده محل سقوط هواپیمای مسافربری پرواز ۶۵۵ در آبهای نیلگون خلیج فارس برگزار شد.
شرکت کنندگان در این مراسم که با حضور دریادلان نیروی دریایی ارتش، مسئولان استانی و شهرستانی و جمعی از بازماندگان این حادثه همراه بود، با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره ۲۹۰ مسافر و خدمههایی که در این فاجعه جان باختند، گرامی داشتند.
در این آیین معنوی، فضای حاکم بر مراسم آکنده از روحیه مقاومت، مطالبهگری و یادآوری مظلومیت قربانیان بود.
شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، جنایت آشکار نیروهای نظامی ایالات متحده در ۱۲ تیرماه سال ۱۳۶۷ را محکوم کردند و بر زنده نگه داشتن نام و یاد این شهیدان بزرگوار تأکید نمودند.
مراسم گلباران محل شهادت شهدای پرواز ۶۵۵، هر ساله در سالروز این حادثه با هدف پاسداشت یاد جان باختگان و اعلام انزجار از جنایتهای استکبار جهانی برگزار میشود و امسال نیز با شور و حالی خاص وی سرشار از وفاداری به آرمانهای شهدا، به کار خود پایان داد.