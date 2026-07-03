زائرشهر‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، فعالیت خود را برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران و عزاداران آغاز کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زائرشهر‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران از امروز جمعه ۱۲ تیرماه، همزمان با آغاز مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، با دستور امیر سرتیپ شیخ معاون اجرایی ارتش آغاز به کار کردند.

این مراکز با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های ارتش، خدمات متنوعی از جمله اسکان، پذیرایی، استراحت و پشتیبانی رفاهی را به زائران ارائه می‌کنند تا زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر مردم در مراسم وداع و تشییع فراهم شود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین با به‌کارگیری نیرو‌ها و امکانات خود، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، مشارکت گسترده‌ای در پشتیبانی و خدمت‌رسانی به عزاداران و زائران آقای شهید ایران دارد.