رییس مجلس بنگلادش با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس بنگلادش که به منظور شرکت در مراسم رسمی ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به تهران سفر کرده است با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.