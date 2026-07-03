جهش قیمت طلا در بازار جهانی

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر انتشار داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا، بیش از یک درصد افزایش یافت و در مسیر ثبت اولین افزایش هفتگی خود در پنج هفته گذشته قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری با ۱.۳ درصد افزایش، به ۴۱۷۷ دلار و ۳۱ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۱.۶ درصد افزایش، به ۴۱۹۰ دلار و ۷۰ سنت رسید.

طلا در مسیر افزایش هفتگی ۲.۲ درصدی قرار گرفت که اولین افزایش هفتگی این فلز ارزشمند از هفته منتهی به ۲۹ مه است، زیرا داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال بخش غیرکشاورزی و اشتغال خصوصی آمریکا، نگرانی‌ها در مورد تورم و نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر را کاهش داد.

دلار در معاملات روز جاری در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت و این امر باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارز‌ها ارزان‌تر شود.

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، گفت: آنچه ما شاهد آن هستیم، تضعیف انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا برای ادامه سال جاری و همچنین سه ماهه اول سال آینده است و این امر عمدتا به دلیل انتشار داده‌های نسبتا ضعیف بازار کار آمریکا در روز گذشته بوده است.

اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد: اشتغال غیرکشاورزی در ژوئن ۵۷ هزار شغل افزایش یافته است که به شدت کمتر از ۱۱۰ هزار شغل مورد انتظار اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر، از حدود ۶۶ درصد، به ۵۴ درصد کاهش داده‌اند.

نرخ‌های بهره بالاتر معمولا بر طلا که بازده ندارد، فشار نزولی وارد می‌کنند، زیرا دارایی‌های دارای بهره را جذاب‌تر می‌کنند.

بر اساس گزارش رویترز، کلوین وانگ افزود: انتظارات افزایش نرخ بهره هنوز به طور کامل از بین نرفته است و طلا همچنان می‌تواند تا پایان سال جاری با فشار مواجه شود و قیمت این فلز گرانبها به طور بالقوه به ۳۵۰۰ دلار کاهش یابد.

در همین حال، شورای جهانی طلا اعلام کرد ذخایر رسمی طلا در ماه مه با افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی، ۴۱ تن افزایش یافت.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۲.۳ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۴۱ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۲.۵ درصد افزایش، به ۱۶۵۶ دلار و پنج سنت و هر اونس پالادیوم با یک درصد افزایش، به ۱۲۸۱ دلار رسید. هر سه فلز گرانبها در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارند.