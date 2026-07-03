ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران

او که در تغییر نظام در ایران ناکام مانده است، مدعی شد که به دنبال تغییر نظام حاکم نیست و تنها هدف او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: رهبران فعلی ایران منطقی‌تر هستند و ما با آنها کنار می‌آئیم و این تغییر رژیم است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی با بیان این ادعا که ایران تقریبا با هر آنچه نیاز داریم، موافقت کرده است، مدعی شد: در چارچوب توافق احتمالی صلح برای پایان دادن به جنگ، ایران محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا ؛ ترامپ پنجشنبه شب به وقت محلی در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی ادعا کرد: «آنها هیچ درآمدی ندارند بنابراین ما بخشی از پول را برمی‌داریم و با آن برای آنها خرید می‌کنیم. آنها به غذا نیاز دارند. آنها به ذرت، گندم و سویا نیاز دارند و ما به‌ طور انحصاری اجازه می‌دهیم کشاورزان آمریکایی ما این نیاز را تأمین کنند.»

وی با دستاوردسازی از تجاوز و محاصره دریایی مدعی شد: «من محاصره‌ دریایی برقرار کردم که در واقع فقط یک محاصره نبود، بلکه یک دیوار فولادی بود. ما نیروی دریایی بزرگی داریم؛ بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان. این نیروها فوق‌العاده‌اند. حتی یک کشتی هم نتوانست به ایران برسد.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه ادعا کرد: مقامات ایران «با تورم ۳۰۰ درصدی مواجه‌ هستند و هیچ درآمدی ندارند.»