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ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران

او که در تغییر نظام در ایران ناکام مانده است، مدعی شد که به دنبال تغییر نظام حاکم نیست و تنها هدف او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: رهبران فعلی ایران منطقی‌تر هستند و ما با آنها کنار می‌آئیم و این تغییر رژیم است.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۲۱
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71368 بازدید
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۴

ادعای ترامپ: دنبال تغییر نظام نیستم؛ تنها هدفم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است / با رهبران فعلی ایران کنار می‌آییم / تورم ایران از ۵ به ۳۰۰ درصد رسیده

 

 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی با بیان این ادعا که ایران تقریبا با هر آنچه نیاز داریم، موافقت کرده است، مدعی شد: در چارچوب توافق احتمالی صلح برای پایان دادن به جنگ، ایران محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا ؛ ترامپ پنجشنبه شب به وقت محلی در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی ادعا کرد: «آنها هیچ درآمدی ندارند بنابراین ما بخشی از پول را برمی‌داریم و با آن برای آنها خرید می‌کنیم. آنها به غذا نیاز دارند. آنها به ذرت، گندم و سویا نیاز دارند و ما به‌ طور انحصاری اجازه می‌دهیم کشاورزان آمریکایی ما این نیاز را تأمین کنند.»

وی با دستاوردسازی از تجاوز و محاصره دریایی مدعی شد: «من محاصره‌ دریایی برقرار کردم که در واقع فقط یک محاصره نبود، بلکه یک دیوار فولادی بود. ما نیروی دریایی بزرگی داریم؛ بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان. این نیروها فوق‌العاده‌اند. حتی یک کشتی هم نتوانست به ایران برسد.»

رئیس جمهور آمریکا در ادامه این مصاحبه ادعا کرد: مقامات ایران «با تورم ۳۰۰ درصدی مواجه‌ هستند و هیچ درآمدی ندارند.»

ترامپ با ادعای اینکه آمریکا در تجاوز علیه ایران «بسیار قدرتمند» عمل کرد، تلویحا به شکست خود در این جنگ اشاره کرد و مدعی شد: آنها هنوز هم تا حدی ظاهر خود را حفظ کرده‌اند.

وی بار دیگر از پوشش جنگ از سوی رسانه‌های آمریکایی انتقاد کرد و آنها را جعلی خواند و افزود که نیویورک تایمز چند روز پیش نوشت که ایران «اکنون نسبت به چهار ماه پیش در موقعیت بهتری قرار دارد.»

او ادعا کرد: «من گفتم: یک لحظه صبر کنید. نیروهای مسلح آنها از بین رفته است. تورم آنها از پنج درصد به ۳۰۰ درصد رسیده است. رهبران آنها از بین رفته‌اند. رده دوم رهبران آنها از بین رفته‌اند. برخی از رهبران رده سوم آنها هم از بین رفته‌اند. بیشتر فرماندهان آنها از بین رفته‌اند. اما آنها (در نیویورک تایمز) می‌گویند ایران امروز نسبت به چهار ماه پیش، پیش از حمله ما، در وضعیت بهتری قرار دارد.»

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که از نظر او مدت حدود چهار ماهه جنگ علیه ایران، زمان نسبتا کوتاهی محسوب می‌شود و نمی‌تواند اجازه دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را بدهد.

ترامپ ادعا کرد: این اساسا یک جنگ به‌ معنای واقعی کلمه نیست. این فرایند خلع‌ سلاح هسته‌ای ایران است. «نمی‌توانیم اجازه بدهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

وی مدعی شد: به هیچ وجه نمی‌توان به ایران اجازه داشتن سلاح هسته‌ای داد و من حدود چهار ماه است که رهبری تلاش‌ها برای خلع سلاح آنها را بر عهده دارم.

ترامپ در ادامه با بیان اینکه ایران تقریبا با هر آنچه ما می‌خواستیم موافقت کرده است، ادعا کرد: ایران به دلیل ضعف روسای جمهور قبلی آمریکا، ۴۷ سال است که در خاورمیانه برای ما قلدری می‌کند. باراک اوباما ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به ایران داد تا سلاح‌ها و موشک‌هایش را توسعه دهد.

او که در تغییر نظام در ایران ناکام مانده است، مدعی شد که به دنبال تغییر نظام حاکم نیست و تنها هدف او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: رهبران فعلی ایران منطقی‌تر هستند و ما با آنها کنار می‌آئیم و این تغییر رژیم است.

وی همچنین مدعی شد: ما رادارهای ایران را منفجر کردیم. آنها هیچ راداری نداشتند و هنوز هم ندارند. ما هفته گذشته دوباره آن را منفجر کردیم. آنها یک رادار جدید و خوب داشتند. همه‌چیز برای راه‌ اندازی‌اش آماده بود و ما آن را منفجر کردیم.

ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا کرد که از اختیارات مربوط به تعرفه‌ها که دیوان عالی آن را از او سلب کرده بود، برای حل‌وفصل هشت جنگ استفاده کرده است؛ ادعایی که تحلیلگران آن را گمراه‌کننده دانسته‌اند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که نمی‌خواهد به‌ عنوان رئیس‌جمهوری که باعث رکود اقتصادی شده است در یادها بماند.

ترامپ تصریح کرد: «من همیشه گفته‌ام که نمی‌خواهم رئیس‌جمهوری باشم که رکود اقتصادی در کارنامه‌اش ثبت شده باشد. نمی‌خواهم هربرت هوور باشم. هربرت هوور همان رئیس‌جمهوری بود که احتمالاً ما را وارد رکود بزرگ اقتصادی کرد.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) دومین حمله خود به ایران را بار دیگر در میانه مذاکرات آغاز کردند و در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ توافق آتش‌بس موقت با میانجیگری پاکستان اعلام و مذاکرات مستقیم میان تهران - واشنگتن در اسلام‌آباد آغاز شد.

سرانجام، توافق ایران و آمریکا پس از میانجی‌گری پاکستان، قطر و شماری دیگر از کشورهای منطقه حاصل شد و یادداشت تفاهم مربوط به آن روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ به‌صورت الکترونیکی به امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ روسای جمهوری دو کشور رسید.

این سند چارچوب پایان عملیات نظامی، اجرای تعهدات متقابل و آغاز یک دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات فنی و دستیابی به توافق جامع را تعیین کرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۴
ناشناخته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
25
29
پاسخ
‌ترامپ بوفالو. خجالت نمی‌کشی این همه ناامنی ایجاد کردی؟ آمرزش نداری
رحیم نورمحمدی قره کند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
7
15
پاسخ
ترامپ مصداق بارز ختم اله قلوبهم است . او توانایی و ظرفیت درک واقعیتها را ندارد . محدوده کلمات وی در حد کودکستان است . با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی/ تا بی خبر بمیرد در نج خود پرستی .
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
8
7
پاسخ
ایشان غلط کرده شما به بزرگی ببخشید
جانفدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
7
9
پاسخ
تو کی باشی مرگ بر آمریکا دلت زیاد میخواد اما توان نداری
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