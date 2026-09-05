خانمها و آقایان؛
راهنمای انتخاب شال مردانه
شال تنها وسیلهای برای گرمماندن نیست؛ بخشی از استایل مردانه است که میتواند میان پالتو، دستکش و سایر اکسسوریها هماهنگی ایجاد کند. در این ویدیو، انواع شالهای مردانه از کشمیر ضخیم و آلپاکا تا ابریشم، پشم و مدلهای دوطرفه بررسی میشود و توضیح داده میشود که چرا طول، جنس، طرح، رنگ و بافت شال در ظاهر نهایی اهمیت دارد. همچنین نکاتی درباره هماهنگکردن شال با دستکش، انتخاب رنگهای متضاد، استفاده از طرحهای جناغی، تارتان و بتهجقه، و تفاوت شالهای رسمی، روزمره و مناسب لباس شب مطرح میشود. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
پسندها:
0