این ویدیو به روش‌های افزایش حجم و تقویت ظاهر مو می‌پردازد و توضیح می‌دهد که کم‌پشتی، نازکی و بی‌جان بودن مو فقط به ژنتیک مربوط نیست، بلکه عواملی مانند تغذیه، کمبود ویتامین‌ها، گردش خون پوست سر، نوع شامپو، محصولات حالت‌دهنده و عادت‌های روزانه نیز در سلامت و ظاهر مو نقش دارند. در بخش نخست، اهمیت پروتئین، روی، امگا ۳، آب‌رسانی، مکمل‌ها و همچنین گزینه‌هایی مانند ماینوکسیدیل و فیناستراید با تأکید بر مشورت پزشکی مطرح می‌شود. در ادامه، ویدیو به راهکارهای بیرونی مانند ماساژ پوست سر، استفاده از محصولات سبک و مات، پرهیز از واکس‌ها و محصولات چرب، انتخاب شامپو و نرم‌کننده حجم‌دهنده، استفاده محدود از روغن رزماری و روغن کرچک، و پرهیز از حرارت زیاد هنگام سشوار کشیدن می‌پردازد. همچنین بر عادت‌هایی مانند خشک کردن ملایم مو، استفاده از حوله میکروفایبر و دوش نگرفتن با آب بسیار داغ تأکید می‌شود. جزئیات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.