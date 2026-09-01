حین اصلاح اندازه شلوار باید به چه نکاتی توجه شود

در این ویدیو، با بررسی یک شلوار مخمل کبریتی فاق‌بلند، توضیح داده می‌شود که در اصلاح شلوار چه تغییراتی ممکن است و چه مواردی محدودیت دارد. این ویدیو از اندازه کمر، فرم نشیمن و ران تا باریک‌کردن پاچه، عرض دمپا، قد شلوار، چین روی کفش و پاکتی‌کردن لبه شلوار را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چرا فرم بدن، نوع کفش، مدل جوراب و سلیقه فرد در نتیجه نهایی اهمیت دارد. جزئیات این راهنمای کاربردی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.