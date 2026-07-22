چین در سال‌های اخیر با ظهور مدل‌هایی مانند دیپ‌سیک، کلینگ و دیگر سامانه‌های هوش مصنوعی تلاش کرده خود را به عنوان رقیب جدی آمریکا در رقابت فناوری معرفی کند؛ اما پشت این جهش فناورانه، نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی شکل گرفته است. بیکاری جوانان، رکود مصرف داخلی، بحران املاک و فشار بر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باعث شده هر موج تازه اتوماسیون در چین نه فقط به عنوان پیشرفت، بلکه به عنوان تهدیدی برای ثبات اجتماعی دیده شود. دولت چین از یک سو می‌خواهد در رقابت جهانی هوش مصنوعی از آمریکا عقب نماند و زنجیره فناوری خود را، از تراشه تا مدل‌های زبانی، داخلی‌سازی کند؛ اما از سوی دیگر، نگران پیامدهای این فناوری بر بازار کار و نارضایتی اجتماعی است. محدودیت بر اخراج کارگران به دلیل جایگزینی با هوش مصنوعی، توقف یا کنترل مجوز تاکسی‌های رباتیک و حساسیت نسبت به کاربردهای پرریسک این فناوری نشان می‌دهد پکن میان دو اولویت گرفتار شده است: پیشتازی فناورانه و حفظ ثبات داخلی. جزئيات بیشتر را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.