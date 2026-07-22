چرتکه؛
چرا گذار روسیه به سرمایهداری شکست خورد؟
این گزارش به گذار اقتصادی روسیه پس از فروپاشی شوروی میپردازد و آن را با تجربه چین و لهستان مقایسه میکند. اصلاحات سریع شامل آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی گسترده، بدون نهادهای تنظیمگر مؤثر اجرا شد و به تورم شدید، کمبود کالا و انتقال گسترده داراییهای دولتی به الیگارشها انجامید. در حالی که برخی شرکتهای خصوصیشده سرمایهگذاری و رشد داشتند، مشکل اصلی در ضعف نهادها و انگیزههای مالی دولتهای محلی بود. ساختار مالی ناکارآمد و نبود سازوکارهای رقابتی واقعی باعث شد اصلاحات به جای ایجاد بازار کارآمد، به تمرکز ثروت و رانتجویی منجر شود. در نهایت، شکست روسیه بیشتر نتیجه ضعف نهادی و طراحی انگیزشی بود تا صرفاً خصوصیسازی یا شوک اقتصادی. جزئيات این شکست نهادی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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