کوسه سفید بزرگ، با وجود جذابیت فراوان برای بازدیدکنندگان، یکی از دشوارترین گونه‌ها برای نگهداری در آکواریوم است. برخلاف برخی کوسه‌های آرام‌تر مانند کوسه پرستار یا کوسه‌های آب‌سنگی، این شکارچی اقیانوس آزاد به حرکت مداوم، فضای وسیع و مسیرهای بدون مانع نیاز دارد و برخورد با دیواره‌های مخزن به سرعت به آن آسیب می‌زند. تجربه آکواریوم‌های مختلف نشان داده است که حتی با مخازن عظیم، سامانه‌های حمل‌ونقل ویژه و مراقبت‌های دقیق، نگهداری طولانی‌مدت از کوسه سفید تقریباً ناممکن است. آکواریوم خلیج مونتری در سال ۲۰۰۴ توانست برای چند ماه یک کوسه سفید جوان را زنده نگه دارد، اما این موفقیت هم هزینه‌بر، دشوار و همراه با آسیب به حیوان بود. جزئیات این روایت را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.