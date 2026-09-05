راز روستایی که در دهانه یک آتشفشان خاموش پنهان شده است

در قلب ماداگاسکار، روی توده‌ای کوهستانی و دورافتاده به نام آمبوهبه، روستایی دیده می‌شود که تا سال‌ها تقریباً هیچ رد روشنی از آن در اینترنت وجود نداشت. این روستا در مرکز ساختاری دایره‌ای و عظیم قرار دارد؛ بقایای یک مجموعه آتشفشانی بسیار قدیمی که حدود ۹۰ میلیون سال پیش و هم‌زمان با جدایی هند از ماداگاسکار شکل گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ساکنان این روستا از منطقه‌ای دیگر در ارتفاعات مرکزی ماداگاسکار مهاجرت کرده‌اند؛ مردمی که به دنبال آب، خاک حاصلخیز و بیش از همه، فضای کافی برای کشاورزی، دامداری و ساختن زندگی تازه بوده‌اند. با وجود زمین‌های مناسب و باغ‌های مرکبات، زندگی در این نقطه به دلیل نبود راه‌های دسترسی مناسب بسیار دشوار است. این گزارش داستان جست‌وجویی است برای فهمیدن اینکه چرا گروهی از مردم تصمیم گرفتند در یکی از منزوی‌ترین نقاط یکی از منزوی‌ترین کشورهای جهان ساکن شوند. جزئيات این اکتشاف ماجراجویانه را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.