قتل دختر ۱۴ ساله شیرازی به دست پسر ۲۴ ساله
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ۲۴ ساله با سرعت عمل مأموران کلانتری «۲۷ گلستان» خبر داد.
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سرهنگ «اسماعیل زراعتیان» اظهار داشت: در پی تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح در شهرک قصرقمشه شیراز، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که جوانی ۲۴ ساله بر سر اختلافات شخصی با دختری ۱۴ ساله وارد بحث و مشاجره و سپس درگیری میشود.
فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری، مرد ۲۴ ساله با سلاح سرد، دختر را به شدت مجروح مینماید که وی پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست میدهد.
سرهنگ زراعتیان خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی موفق شدند بلافاصله پس از وقوع قتل، قاتل را در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر کنند.
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