پروازهای تهران - دبی از سر گرفته میشود
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی از فعال شدن مجدد مسیر هوایی تهران-دبی-تهران و انجام پروازها در این مسیر از فردا (دوشنبه) خبر داد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، رامین کاشفآذر اظهار داشت: در راستای تسهیل تردد مسافران و تقویت ارتباطات هوایی در مسیرهای پرتردد، اقدامات لازم برای بازگشایی مجدد مسیر تهران-دبی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شد و این مسیر از تاریخ جاری مجدداً فعال گردید.
کاشف آذر گفت: نخستین پرواز این مسیر فردا (دوشنبه، ۸ تیرماه ۱۴۰۵) از ترمینال شماره یک شهر فرودگاهی انجام میشود.
وی ادامه داد: این مجموعه در تلاش است تا با فراهمسازی زیرساختهای لازم و هماهنگی با شرکتهای هواپیمایی، کیفیت خدماترسانی به مسافران را در همه مسیرهای فعال افزایش دهد.
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