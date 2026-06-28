به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، رامین کاشف‌آذر اظهار داشت: در راستای تسهیل تردد مسافران و تقویت ارتباطات هوایی در مسیرهای پرتردد، اقدامات لازم برای بازگشایی مجدد مسیر تهران-دبی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شد و این مسیر از تاریخ جاری مجدداً فعال گردید.

کاشف آذر گفت: نخستین پرواز این مسیر فردا (دوشنبه، ۸ تیرماه ۱۴۰۵) از ترمینال شماره یک شهر فرودگاهی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این مجموعه در تلاش است تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با شرکت‌های هواپیمایی، کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران را در همه مسیرهای فعال افزایش دهد.