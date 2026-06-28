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پرواز‌های تهران - دبی از سر گرفته می‌شود

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی از فعال شدن مجدد مسیر هوایی تهران-دبی-تهران و انجام پروازها در این مسیر از فردا (دوشنبه) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۹۷
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پرواز‌های تهران - دبی از سر گرفته می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، رامین کاشف‌آذر اظهار داشت: در راستای تسهیل تردد مسافران و تقویت ارتباطات هوایی در مسیرهای پرتردد، اقدامات لازم برای بازگشایی مجدد مسیر تهران-دبی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شد و این مسیر از تاریخ جاری مجدداً فعال گردید.

کاشف آذر گفت: نخستین پرواز این مسیر فردا (دوشنبه، ۸ تیرماه ۱۴۰۵) از ترمینال شماره یک شهر فرودگاهی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این مجموعه در تلاش است تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با شرکت‌های هواپیمایی، کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران را در همه مسیرهای فعال افزایش دهد.

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