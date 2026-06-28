تصاویری از لحظه انفجار یک خودرو در حولون، منطقه‌ای صنعتی در نزدیکی تل‌آویو، منتشر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های عبری و نیروهای امدادی، در پی این انفجار دست‌کم یک نفر در محل حادثه کشته یا به‌شدت دچار جراحت مرگبار شده است. این حادثه تنها چند ساعت پس از انفجار خودروی دیگری در یافا رخ داد؛ انفجاری که در آن مرگ یک مرد حدوداً ۴۰ ساله اعلام شد. پلیس رژیم صهیونیستی تحقیق درباره علت انفجارها و احتمال ارتباط میان این حوادث را آغاز کرده است. تصاویر منتشرشده از محل حادثه در حولون را ببینید.