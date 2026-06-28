قیمت دلار همچنان در حال افزایش است
امروز یکشنبه ۷ تیر ماه ١۴٠۵، تا لحظه تنظیم این خبر دلار در بازار آزاد ۱۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۹۴| |
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به گزارش تابناک؛ امروز یکشنبه ۷ تیر ماه ١۴٠۵، تا لحظه تنظیم این خبر دلار در بازار آزاد ۱۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است.
گزارش خطا
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اقای همتی باید بیای جواب بدی،مگر نگفتی 2میلیارد دلار وارد بازار شده،پس کو ،کجارفت،چی شد
بدبختی گیر کردیم.
همه جناح ها بسته به وابستگی درامدی که دارند مخالف موافقند. وارد کنندگان فعلی با ورود آمریکا بیچاره نمیشوند درامدشان کم میشود. وللی رضایت نمیدهند و بر طبل جنگ میکوبند.
همه جناح ها بسته به وابستگی درامدی که دارند مخالف موافقند. وارد کنندگان فعلی با ورود آمریکا بیچاره نمیشوند درامدشان کم میشود. وللی رضایت نمیدهند و بر طبل جنگ میکوبند.
بازی دولت با دلار بازی با اعصاب مردم ایران است نردمی که اعصاب نداریم