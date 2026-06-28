قیمت دلار همچنان در حال افزایش است

امروز یکشنبه ۷ تیر ماه ١۴٠۵، تا لحظه تنظیم این خبر دلار در بازار آزاد ۱۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است.





به گزارش تابناک؛ امروز یکشنبه ۷ تیر ماه ١۴٠۵، تا لحظه تنظیم این خبر دلار در بازار آزاد ۱۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است.