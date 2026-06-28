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قیمت دلار همچنان در حال افزایش است

امروز یکشنبه ۷ تیر ماه ١۴٠۵، تا لحظه تنظیم این خبر دلار در بازار آزاد ۱۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۹۴
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5806 بازدید
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۹
قیمت دلار همچنان در حال افزایش است



به گزارش تابناک؛  امروز یکشنبه ۷ تیر ماه ١۴٠۵، تا لحظه تنظیم این خبر دلار در بازار آزاد ۱۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است.

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قیمت دلار بازار آزاد افزایش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
2
پاسخ
خب مبارکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
4
پاسخ
اقای همتی باید بیای جواب بدی،مگر نگفتی 2میلیارد دلار وارد بازار شده،پس کو ،کجارفت،چی شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
3
پاسخ
بدبختی گیر کردیم.
همه جناح ها بسته به وابستگی درامدی که دارند مخالف موافقند. وارد کنندگان فعلی با ورود آمریکا بیچاره نمیشوند درامدشان کم میشود. وللی رضایت نمیدهند و بر طبل جنگ میکوبند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
1
پاسخ
تا همتی و خود بانک مرکزی هستند همینه اوضاع
Asad
|
United States of America
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
0
پاسخ
بازی دولت با دلار بازی با اعصاب مردم ایران است نردمی که اعصاب نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
0
پاسخ
جناب ناصر آقا در حال نوسان گیری است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
1
0
پاسخ
عشاق مذاکره با این تولید نقدینگی نمیتونندلار بیار پایین
بیبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
0
پاسخ
افزایش قیمت دلار با تبلیغات رسانه آیی دولت ایجاد میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
0
2
پاسخ
یه عده دلشون نمیخواد مملکت روی خوشی و ارزونی رو ببینه...همیشه با التهاب باید بسر ببریم و همه چی گرون باشه!!!
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