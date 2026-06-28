عکس: وقوع دو انفجار مرگبار در تل‌آویو و حولون

روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که بر اثر دو انفجار خودرو در شهرهای تل‌آویو و حولون، پنج نفر کشته شده‌اند. هنوز هیچ اطلاعاتی درباره عاملان احتمالی یا انگیزه این انفجارها منتشر نشده و تحقیقات در جریان است.