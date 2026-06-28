روایت ظریف از آخرین روزهای شهید خرازی

وزیر امور خارجه پیشین ایران ضمن بیان خاطراتی از شهید خرازی در دوران مسوولیتش‌ در وزارت خارجه و سال‌های اخیر گفت: شهید خرازی وزارت امور خارجه را با دیپلماسی عمومی آشنا کرد و این کار را با جدیت انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد جواد ظریف در سخنانی در مراسم رونمایی از کتاب یادنامه شهید دکتر سید کمال خرازی با قرائت این بیت شعر «از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار خرد یک تن بیش» گفت: جای آقای کمال حتما در تمام حوزه‌هایی که فعال بود، خالی خواهد بود، در تمام این حوزه‌ها کمال خرازی یک نمونه بود. او همه جا اسوه اخلاق و آرامش و همراه با دلشورگی برای مردم بود، صفتی که همسر ایشان هم داشت. آقا کمال در آرامش و همسر ایشان در نشان دادن دلشورگی برای مردم.

وی گفت: از خدمات شهید خرازی به این کشور باید به بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ در مورد مسئولیت عراق برای ادامه جنگ اشاره کرد که همه ناگفتنی است.

ظریف افزود: دو هفته مانده بود به جنگ ۴۰ روزه، تماس گرفتند که به منزل ایشان بروم، یادداشت‌هایی که من در مذاکرات خصوصی که خودم حضور داشتم با خطی که فقط داروخانه‌چی‌ها می‌توانستند بخوانند، آورده بودند. زیر برخی از کلمات خط کشیده بودند تا اصلاح کنم لذا وقتی کار تمام شد موقع خداحافظی گفتند کمی آرام باش. به ایشان گفتم چند سال است شما با منصوره خانم (همسر شهید خرازی) ازدواج کردید؟ گفتند ۵۰ و خورده‌ای سال، گفتم شما توانستی جلوی جوش و دلشورگی برای مردم را از ایشان بگیرید!

وی با بیان اینکه شهید خرازی با دقت و جدیت کار‌ها را دنبال می‌کردند، گفت: زمانی که از نیویورک تشریف آوردند، از پروفسور رضا، مهدوی دامغانی و خیل کثیری از بزرگانی که به آنها نامهربانی شده و رفته بودند، آقا کمال و آقا صادق اینها را به آغوش ایران برگرداندند و این کار بزرگی بود.

ظریف خاطرنشان کرد: او وزارت امور خارجه را با دیپلماسی عمومی آشنا کرد و این کار را با جدیت انجام داد. درست است که نشان نمی‌داد جوش می‌خورد، اما تمام وجود آقا کمال دغدغه بود. با این جدیت هم در نیویورک، هم در وزارت خارجه و هم در خبرگزاری و ... کار را دنبال کرد.

وزیر خارجه پیشین ایران همچنین با بیان اینکه باید قدر شهید کمال خرازی بزرگوار و همسر شهیدش و دیگر شهدایی که اسم‌شان آورده شد را بدانیم گفت: این شهدا و امام شهید برای ما یک خودباوری ایجاد کردند که می‌شود در برابر دو قدرت اتمی ایستاد و اگر بخواهیم میراث این شهدا را نگه داریم و اگر بخواهیم آینده کشور را بر اساس خون پاک این شهدا بنا کنیم، باید این فرصت را غنیمت بشماریم و در کنار هم بازی‌های سیاسی را کنار بگذاریم. از شهدا درس بگیریم، از شهید کمال خرازی درس بگیریم، دلمان برای این مردم بسوزد.

ظریف همچنین گفت: این فرصت را که با خون بزرگانی از امام شهید تا شهید کمال خرازی و منصوره رئیس قاسم و دیگر شهدای بزرگوار، درخت تنومند ایران با خون آنها آبیاری شده، باید قدر بدانیم و با نگاه به آینده یک آینده جدیدی را برای بچه‌هایمان بسازیم، آن وقت است که می‌توانیم با افتخار بگوییم، خون شهدا را پاسداری کرده‌ایم.