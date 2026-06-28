دومین برد تیم ملی والیبال در هشتمین بازی؛ ایران با خاطره خوش فرانسه را ترک کرد

شاگردان روبرتو پیاتزا موفق شدند امتیاز کامل دیدار مقابل کوبا را بگیرند تا وضعیت خود را به لحاظ امتیازی در جدول بهبود ببخشند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران در دور چهارم از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ به میزبانی شهر اورلئان فرانسه، از ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه) به مصاف کوبا رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

ملی‌پوشان کشورمان در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ پیروز شدند و ست دوم را ۲۵ بر ۲۱ به سود خود پایان دادند. با این حال ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود کوبا خاتمه یافت تا ایران در ست چهارم در رقابتی نفس‌گیر با نتیجه ۳۰ بر ۲۸ پیروز شود و بازی را به پایان برساند.

روبرتو پیاتزا ترکیب تیم ملی را برای دیدار با کوبا به این شکل انتخاب کرده بود:

پاسور: عرشیا به‌نژاد و علی رمضانی

قطر پاسور: علی حاجی پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و یوسف کاظمی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

شاگردان پیاتزا در مجموع هر چهار ست موفق به کسب ۱۰۰ امتیاز شدند که به ترتیب ۵۶ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۳۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود. بازیکنان تیم کوبا نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۶ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۹ امتیاز حمله، ۸ دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

علی حاجی‌پور با کسب ۲۰ امتیاز بهترین بازیکن تیم ایران در این مسابقه بود، هرچند امتیازآورترین بازیکن زمین از تیم کوبا بود که مارلون یانت هررا با کسب ۲۳ پوئن این عنوان را به دست آورد.

والیبالیست‌های ایران در چهار بازی ابتدایی خود که به میزبانی برزیلیا برگزار شد، سه شکست مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک را تجربه کرد و یک پیروزی داشت که آن هم مقابل آرژانتین کسب شد. در هفته دوم هم شاگردان پیاتزا سه شکست پیاپی مقابل فرانسه، آمریکا و ژاپن متحمل شدند و در گام آخر با پیروزی مقابل کوبا موفق شدند به دومین پیروزی خود دست پیدا کنند.

نتایج کامل تیم ملی والیبال ایران در دو هفته ابتدایی به شرح زیر است:

هفته اول - برزیلیا (برزیل)

برزیل ۳ - ایران یک

بلغارستان ۳ - ایران صفر

ایران ۳ - آرژانتین صفر

بلژیک ۳ - ایران ۲

هفته دوم - اورلئان (فرانسه)

فرانسه ۳ - ایران ۲

آمریکا ۳ - ایران صفر

ژاپن ۳ - ایران ۲

ایران ۳ - کوبا یک

تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم به مصاف تیم‌های اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه می‌رود که برنامه این بازی‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه، ۲۴ تیر:

ایران - اوکراین، ساعت ۱۸

پنجشنبه، ۲۵ تیر:

ایران - آلمان، ساعت ۱۸

جمعه، ۲۶ تیر:

ایران - اسلوونی، ساعت ۲۱:۳۰

یکشنبه، ۲۸ تیر: