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لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶؛

دومین برد تیم ملی والیبال در هشتمین بازی؛ ایران با خاطره خوش فرانسه را ترک کرد

تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال موفق شد تیم کوبا را شکست بدهد تا به دومین برد خود در هشتمین بازی این دوره دست پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۸۹
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4558 بازدید
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دومین برد تیم ملی والیبال در هشتمین بازی؛ ایران با خاطره خوش فرانسه را ترک کرد

شاگردان روبرتو پیاتزا موفق شدند امتیاز کامل دیدار مقابل کوبا را بگیرند تا وضعیت خود را به لحاظ امتیازی در جدول بهبود ببخشند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی والیبال ایران در دور چهارم از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ به میزبانی شهر اورلئان فرانسه، از ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه) به مصاف کوبا رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

ملی‌پوشان کشورمان در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ پیروز شدند و ست دوم را ۲۵ بر ۲۱ به سود خود پایان دادند. با این حال ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به سود کوبا خاتمه یافت تا ایران در ست چهارم در رقابتی نفس‌گیر با نتیجه ۳۰ بر ۲۸ پیروز شود و بازی را به پایان برساند.

روبرتو پیاتزا ترکیب تیم ملی را برای دیدار با کوبا به این شکل انتخاب کرده بود:

  • پاسور: عرشیا به‌نژاد و علی رمضانی
  • قطر پاسور: علی حاجی پور و محسن دلاوری
  • دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی
  • مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و یوسف کاظمی
  • لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

دومین برد تیم ملی والیبال در هشتمین بازی؛ ایران با خاطره خوش فرانسه را ترک کرد

شاگردان پیاتزا در مجموع هر چهار ست موفق به کسب ۱۰۰ امتیاز شدند که به ترتیب ۵۶ پوئن در حمله، ۵ امتیاز در دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۳۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود. بازیکنان تیم کوبا نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۶ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۹ امتیاز حمله، ۸ دفاع، ۴ پوئن سرویس و ۲۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

علی حاجی‌پور با کسب ۲۰ امتیاز بهترین بازیکن تیم ایران در این مسابقه بود، هرچند امتیازآورترین بازیکن زمین از تیم کوبا بود که مارلون یانت هررا با کسب ۲۳ پوئن این عنوان را به دست آورد.

والیبالیست‌های ایران در چهار بازی ابتدایی خود که به میزبانی برزیلیا برگزار شد، سه شکست مقابل برزیل، بلغارستان و بلژیک را تجربه کرد و یک پیروزی داشت که آن هم مقابل آرژانتین کسب شد. در هفته دوم هم شاگردان پیاتزا سه شکست پیاپی مقابل فرانسه، آمریکا و ژاپن متحمل شدند و در گام آخر با پیروزی مقابل کوبا موفق شدند به دومین پیروزی خود دست پیدا کنند.

نتایج کامل تیم ملی والیبال ایران در دو هفته ابتدایی به شرح زیر است:

هفته اول - برزیلیا (برزیل)

  • برزیل ۳ - ایران یک
  • بلغارستان ۳ - ایران صفر
  • ایران ۳ - آرژانتین صفر
  • بلژیک ۳ - ایران ۲

هفته دوم - اورلئان (فرانسه)

  • فرانسه ۳ - ایران ۲
  • آمریکا ۳ - ایران صفر
  • ژاپن ۳ - ایران ۲
  • ایران ۳ - کوبا یک

تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم به مصاف تیم‌های اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه می‌رود که برنامه این بازی‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه، ۲۴ تیر:

  • ایران - اوکراین، ساعت ۱۸

پنجشنبه، ۲۵ تیر:

  • ایران - آلمان، ساعت ۱۸

جمعه، ۲۶ تیر:

  • ایران - اسلوونی، ساعت ۲۱:۳۰

یکشنبه، ۲۸ تیر:

  • ایران - ترکیه، ساعت ۱۴:۳۰
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
0
11
پاسخ
این تیم جوان و آینده دار هستش و نیاز به پشتیبانی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
2
3
پاسخ
بابا جمع کنید توی هشت بازی شش تا باخت!!!!!! حتماً باخت عزتمندانه به قول وزیر ورزش!!!!!!
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