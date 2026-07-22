گوردون مور، از بنیان‌گذاران اینتل، در دهه ۱۹۶۰ قانونی را مطرح کرد که مسیر توسعه رایانه‌ها و صنعت نیمه‌رساناها را برای چند دهه شکل داد؛ قانونی که بر اساس آن، تعداد ترانزیستورهای قابل نصب روی یک تراشه در بازه‌های زمانی منظم دو برابر می‌شد. این روند باعث شد رایانه‌ها، کنسول‌ها و گوشی‌های هوشمند با سرعتی بی‌سابقه کوچک‌تر، سریع‌تر و قدرتمندتر شوند.اما این رشد نمایی اکنون به مرزهای فیزیکی خود نزدیک شده است. با رسیدن اندازه ترانزیستورها به مقیاس چند نانومتر، پدیده‌هایی مانند تونل‌زنی کوانتومی می‌توانند عملکرد صفر و یک‌های رایانه را مختل کنند و ادامه مسیر قدیمی کوچک‌سازی را ناممکن سازند. این ویدیو توضیح می‌دهد قانون مور چگونه جهان فناوری را تغییر داد و چرا آینده رایانش باید از مسیرهای تازه‌ای مانند رایانش کوانتومی عبور کند. جزئیات را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.