زمان شروع و پایان امتحانات دانشجویان تغییر کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تقویم آموزشی دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای بار سوم اصلاح شد.

بر اساس زمان شروع امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه تهران از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه به روز شنبه، ۲۰ این ماه موکول شد.

همچنین پایان امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه تهران نیز از روز یکشنبه ۲۹ تیرماه به روز شنبه سوم مردادماه به تعویق افتاد و همچنین روز دوشنبه پنجم مردادماه ‬پایان امتحانات دروس عمومی می‌باشد.

پیش از این نیز دانشگاه تهران اعلام کرد؛ با توجه به مشکلات پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تداخل آزمون کارشناسی ارشد با یکی از روز‌های امتحان دروس عمومی، امتحان عمومی روز پنجشنبه ۱۸ تیر به روز یکشنبه ۲۸ این ماه‬ انتقال یافت.

به گزارش ایسنا، پیش از این دکتر ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان کارشناسی در نیمسال جاری آموزش حضوری نخواهند داشت، اعلام کرد که امتحانات پایان ترم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت کاملا حضوری و امتحانات دانشجویان دوره کارشناسی نیز به صورت مجازی برگزار خواهد شد.