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توضیحات دبیرخانه خبرگان رهبری درباره بیانیه اخیر

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور اطلاعیه‌ای، درباره بیانیه اخیر جمعی از اعضای این مجلس توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۸۱
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توضیحات دبیرخانه خبرگان رهبری درباره بیانیه اخیر

به گزارش تابناک؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیه‌ای، با تشریح روند انتشار بیانیه اخیر جمعی از اعضای این مجلس، بر حمایت کامل مجلس خبرگان از رهبر معظم انقلاب و ضرورت تبعیت از رهنمود‌های رهبری در مسائل کشور تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران

با سلام و تحیات وافره

در پی انتشار بیانیه جمعی از اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری در رسانه ها؛ سؤالات و ابهاماتی در جامعه ایجاد شد؛ لذا دبیرخانه این مجلس لازم دانست نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار برساند:

جایگاه مجلس خبرگان رهبری به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی #تقویت‌رهبری است و آن چنان که در زمان حیات شریف امامین انقلاب (قدس سرهما) همواره حامی و پشتیبان رهبری نظام اسلامی و ولی فقیه بوده است اینک نیز همان مَشی را نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) دارد.

در رابطه با موضوع تفاهم نامه، مذاکرات و حوادث اخیر، تأکید می‌شود مسئولان امر دقیقاً باید همان نظری را که رهبری معظم تبیین نموده‌اند مد نظر قرار دهند و نظر مُطاع ایشان مطابق خطوط ترسیم شده کاملاً تأمین گردد و ذرّه‌ای نسبت به عهدشکنی دشمنان کوتاه نیایند و مردم ولایتمدار نیز خیابان را تا زمانی که رهبر معظم انقلاب تشخیص می‌دهند با قدرت حفظ نمایند.

رسم مجلس خبرگان رهبری مطابق آیین نامه داخلی این مجلس، پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی خبرگان یا از طریق صحن مجلس خبرگان به اطلاع عموم می‌رسیده و یا در فاصله اجلاسیه‌ها در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی با امضاء رئیس مجلس خبرگان، یا هیئت رئیسه و یا دبیرخانه این مجلس انتشار می‌یافته است؛ اما اینکه عده‌ای از نمایندگان محترم آن هم تحت عنوان جمعی از اعضای خبرگان بیانیه منتشر کنند در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است؛ لذا انتظار می‌رفت بانیان محترم تهیه و انتشار این بیانیه، وحدت خبرگان را حفظ کرده و همان گونه که به آنان پیشنهاد داده شد اقدام می‌نمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر به صورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیئت رئیسه خبرگان انتشار می‌یافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود، اما متأسفانه این کار اتفاق نیفتاد و سؤالاتی را در اذهان نسبت به اعضای محترمی که نام آنها در ذیل این بیانیه نیامده است ایجاد کرد؛ در حالی که این عزیزان با اصل محتوا مخالفتی ندارند، اما یا به روش کار معترض بوده‌اند یا اساساً در جریان امر قرار نگرفته‌اند.

در پایان با دعا برای تعجیل در فرج مولایمان حضرت صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و آرزوی سلامتی و توفیق برای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) و سربلندی ملت عزیز ایران؛ امیدواریم در آینده مسیر این مجلس عظیم الشأن به سمتی که مطمح نظر دشمنان این انقلاب است کشیده نشود و از این جایگاه والا آن چنان که شایسته است حراست و #صیانت‌واقعی صورت پذیرد ان‌شاءالله.

والسلام علیکم و رحمةالله

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

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مجلس خبرگان رهبری بیانیه وحدت هیئت‌رئیسه خبرگان
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