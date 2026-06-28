اعلام مبادی ورودی از ۴ پهنه تهران به مراسم امام شهید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع امام شهید، مدیریت شهری تهران با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و انتظامی، تمهیدات گسترده‌ای را برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در این مراسم در نظر گرفته است.

بر این اساس، مسیر‌های دسترسی به محل برگزاری مراسم در چهار پهنه غرب، شمال، جنوب و شرق تهران تعیین شده تا شهروندان و زائران پس از توقف خودرو‌های شخصی در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده، از طریق ناوگان اتوبوسرانی و شبکه مترو خود را به محل برگزاری مراسم در مصلی امام خمینی (ره) برسانند.

در ادامه، جزئیات مسیر‌های ورودی از پهنه غرب تهران اعلام شده است.

***مسیر‌های ورودی غرب

بزرگراه خرازی (۱): خودرو‌های شخصی تا تقاطع بزرگراه خرازی و چیتگر امکان تردد خواهند داشت و پس از آن محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود. پارکینگ بازار بزرگ ایران (ایران‌مال) برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید خرازی امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به این پارکینگ، ایستگاه شهران در خط ۶ مترو است که حدود ۱۰ کیلومتر با محل پارک فاصله دارد. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه شهران، با استفاده از خط ۶ مترو به ایستگاه شهدای هفتم تیر رفته و سپس با تعویض خط و ورود به خط یک (مسیر تجریش)، در نزدیک‌ترین ایستگاه به محل برگزاری مراسم پیاده خواهند شد.

بزرگراه خرازی (۲): در این محور نیز محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه خرازی و چیتگر اعمال می‌شود. پارکینگ مجموعه «هزار و یک شب» برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده که دسترسی به آن از طریق بزرگراه خرازی، خیابان طبیعت و خیابان آیت‌الله مجتبی تهرانی امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه ایران‌خودرو در خط ۵ مترو با فاصله حدود ۵ کیلومتر است. انتقال زائران با اتوبوس به این ایستگاه انجام می‌شود و پس از آن، مسافران با مترو به ایستگاه صادقیه، سپس از طریق خط ۲ به ایستگاه امام خمینی و در ادامه با خط یک (مسیر تجریش) به نزدیک‌ترین ایستگاه محل مراسم خواهند رسید.

بزرگراه خرازی (۳): در این مسیر نیز انسداد از تقاطع بزرگراه خرازی و چیتگر آغاز می‌شود. پارکینگ در خیابان آیت‌الله مجتبی تهرانی پیش‌بینی شده و دسترسی به آن از طریق خیابان طبیعت و خیابان آیت‌الله مجتبی تهرانی امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه ایران‌خودرو در خط ۵ است که فاصله آن از محل پارک بین ۱۰۰ متر تا ۵ کیلومتر متغیر خواهد بود. انتقال به ایستگاه مترو با اتوبوس انجام شده و ادامه مسیر همانند محور خرازی (۲) از طریق خطوط ۵، ۲ و یک مترو خواهد بود.

بزرگراه خرازی (۴): خودرو‌های شخصی تا تقاطع بزرگراه خرازی و باکری ـ خیابان مجتبی تهرانی امکان تردد خواهند داشت. پارک حاشیه‌ای بزرگراه خرازی برای پارک خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه خرازی انجام می‌شود. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه شهران در خط ۶ است که فاصله آن بین ۱۰۰ متر تا ۶ کیلومتر خواهد بود. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه شهران، از طریق خط ۶ به ایستگاه شهدای هفتم تیر رفته و سپس با خط یک (مسیر تجریش) خود را به محل مراسم می‌رسانند.

بزرگراه همدانی (۱): محدودیت تردد در این محور از تقاطع بزرگراه علامه جعفری (همدانی/حکیم) و باکری اعمال خواهد شد. پارک ارم به‌عنوان محل توقف خودرو‌ها تعیین شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه علامه جعفری و بزرگراه باکری امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه ارم سبز در خط ۴ با فاصله ۵۰۰ متر تا ۲ کیلومتر است. زائران از ایستگاه ارم سبز به صادقیه، سپس از طریق خط ۲ به ایستگاه امام خمینی و در ادامه با خط یک (مسیر تجریش) به نزدیک‌ترین ایستگاه محل مراسم منتقل خواهند شد.

بزرگراه همدانی (۲): در این محور، محدودیت تردد از تقاطع خیابان مجتبی تهرانی و بزرگراه همدانی اعمال می‌شود. پارک حاشیه‌ای بزرگراه همدانی برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید فهمیده (شهید حجازی) امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه چیتگر در خط ۵ است که بین ۲ تا ۷ کیلومتر با پارکینگ فاصله دارد. انتقال زائران با اتوبوس به ایستگاه چیتگر انجام شده و سپس مسیر از طریق خطوط ۵، ۲ و یک مترو تا محل مراسم ادامه خواهد داشت.

بزرگراه شهید فهمیده (شهید حجازی): خودرو‌های شخصی تا تقاطع شهید فهمیده و شیشه مینا امکان تردد خواهند داشت. ورزشگاه آزادی به‌عنوان پارکینگ این محور در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید فهمیده و بلوار علی دایی انجام می‌شود. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه ورزشگاه آزادی در خط ۵ است که بین ۵۰۰ متر تا ۶ کیلومتر با محل پارک فاصله دارد. انتقال زائران با اتوبوس به ایستگاه مترو انجام شده و ادامه مسیر از طریق ایستگاه صادقیه، خط ۲، ایستگاه امام خمینی و سپس خط یک (مسیر تجریش) خواهد بود.

بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج): در این محور، محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه لشگری و خیابان سپاه اسلام اعمال می‌شود. پارکینگ مرکز خرید و فروش خودرو برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید لشگری امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه بیمه در خط ۴ با فاصله حدود ۱۵ کیلومتر است. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه بیمه، از طریق خط ۴ به ایستگاه دروازه دولت رفته و سپس با استفاده از خط یک (مسیر تجریش) به محل برگزاری مراسم خواهند رسید.

بزرگراه فتح (شهید متوسلیان): در این محور، محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه شهید متوسلیان (فتح) و مهدوی کنی (آزادگان) اعمال می‌شود. پارکینگ وزارت راه برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید متوسلیان امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه چیتگر در خط ۵ با فاصله حدود ۶ کیلومتر است. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه چیتگر، از طریق مترو به ایستگاه صادقیه، سپس خط ۲ تا ایستگاه امام خمینی و در ادامه با خط یک (مسیر تجریش) به نزدیک‌ترین ایستگاه محل برگزاری مراسم منتقل خواهند شد.

***مسیر‌های ورودی شمال

آزادراه شمال (چالوس): شرکت‌کنندگانی که از مسیر آزادراه شمال (چالوس) وارد تهران می‌شوند، تا تقاطع بزرگراه خرازی و باکری امکان تردد با خودروی شخصی خواهند داشت. پارک ارم و معابر اطراف آن به‌عنوان محل توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به این پارکینگ‌ها از طریق بزرگراه خرازی و بزرگراه باکری (مسیر جنوب) امکان‌پذیر است.

نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه ارم سبز در خط ۴ است که بین ۵۰۰ متر تا ۲ کیلومتر با پارکینگ فاصله دارد. زائران پس از ورود به ایستگاه ارم سبز، به ایستگاه صادقیه رفته، سپس از طریق خط ۲ به ایستگاه امام خمینی منتقل شده و در ادامه با استفاده از خط یک (مسیر تجریش) در نزدیک‌ترین ایستگاه به محل برگزاری مراسم پیاده خواهند شد.

***مسیر‌های ورودی جنوب

آزادراه تهران ـ ساوه: خودرو‌های ورودی از آزادراه تهران ـ ساوه می‌توانند در پارکینگ عوارضی پلیس‌راه تهران ـ ساوه توقف کنند. دسترسی به این پارکینگ از طریق آزادراه تهران ـ ساوه انجام می‌شود. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه آزادگان در خط ۳ است که حدود ۶ کیلومتر با محل پارک فاصله دارد. انتقال زائران با اتوبوس به ایستگاه آزادگان انجام شده و سپس با مترو تا ایستگاه شهید بهشتی حرکت کرده و از آنجا با تعویض به خط یک (مسیر تجریش)، خود را به نزدیک‌ترین ایستگاه محل برگزاری مراسم خواهند رساند.

بزرگراه سعیدی: در این محور، محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه سعیدی و آزادگان اعمال می‌شود. زمین خاکی مجاور آزادگان (مهبان) برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه سعیدی و آزادگان امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه آزادگان در خط ۳ با فاصله حدود ۲ هزار و ۵۰۰ متر است. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه آزادگان، از طریق خط ۳ به ایستگاه شهید بهشتی رفته و سپس با استفاده از خط یک (مسیر تجریش) به محل مراسم منتقل خواهند شد.

آزادراه خلیج فارس (قم) - محور نخست: محدودیت تردد در این محور از پل فرودگاه امام خمینی (ره) اعمال می‌شود. پارکینگ فرودگاه امام خمینی (ره) برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق آزادراه خلیج فارس و بزرگراه فرودگاه امام امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه فرودگاه امام با فاصله حدود هزار متر از پارکینگ است. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه مترو، با استفاده از خط یک مترو در نزدیک‌ترین ایستگاه به محل برگزاری مراسم پیاده خواهند شد.

آزادراه خلیج فارس (قم) - محور دوم: در این محور، محدودیت تردد از پل کهریزک اعمال می‌شود. پارکینگ‌های کهریزک، شهر آفتاب و شاهد برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه حرم مطهر با فاصله حدود هزار و ۵۰۰ متر است. انتقال زائران با اتوبوس به ایستگاه مترو انجام شده و ادامه مسیر تا محل مراسم از طریق خط یک مترو خواهد بود.

آزادراه خلیج فارس (قم) - محور سوم: محدودیت تردد از پل علامه عسگری اعمال می‌شود. پارکینگ‌های اطراف حرم مطهر، بهشت زهرا (س) و دانشگاه یادگار امام (ره) برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه حرم مطهر با فاصله حدود هزار متر است. زائران پس از انتقال با اتوبوس به این ایستگاه، از طریق خط یک مترو خود را به نزدیک‌ترین ایستگاه محل برگزاری مراسم خواهند رساند.

جاده قدیم قم: در این محور، محدودیت تردد از تقاطع رجایی و شهرداری اعمال خواهد شد. زمین خاکی میدان فرمانداری، پایانه جوانمرد و بلوار دستواره برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به این پارکینگ‌ها از طریق بزرگراه شهید رجایی امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه‌های مترو، شهرری و جوانمرد قصاب در خط یک هستند که حدود ۵۰۰ متر با پارکینگ فاصله دارند. زائران می‌توانند از هر یک از این ایستگاه‌ها با استفاده از خط یک مترو به محل برگزاری مراسم عزیمت کنند.

جاده ورامین: خودرو‌های ورودی از این مسیر تا ۲۰۰ متر پس از پارکینگ فیروزآباد امکان تردد خواهند داشت. زمین‌های خاکی محدوده فیروزآباد برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از مسیر جنوب به شمال جاده ورامین امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه دولت‌آباد در خط ۶ با فاصله حدود ۱۳ کیلومتر است. انتقال زائران با اتوبوس به ایستگاه دولت‌آباد انجام شده و پس از آن با استفاده از خط ۶ تا ایستگاه شهدای هفتم تیر و سپس با تعویض به خط یک (مسیر تجریش)، به محل مراسم خواهند رسید.

بزرگراه امام رضا (۱): محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه امام رضا (ع) و شهید شوشتری اعمال می‌شود. پارکینگ ورزشگاه تختی برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق آزادراه شهید شوشتری امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه ورزشگاه تختی در خط ۷ با فاصله حدود ۵۰۰ متر است. زائران از این ایستگاه به میدان محمدیه رفته و سپس با استفاده از خط یک (مسیر تجریش) به محل مراسم منتقل خواهند شد.

بزرگراه امام رضا (۲): در این محور، محدودیت تردد از تقاطع شهید شوشتری و هجرت اعمال می‌شود. پارک حاشیه‌ای بزرگراه شهید شوشتری برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه امام رضا (ع) انجام می‌شود. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه ورزشگاه تختی در خط ۷ است که بین یک تا ۵ کیلومتر با محل پارک فاصله دارد. ادامه مسیر نیز از طریق خط ۷ تا میدان محمدیه و سپس خط یک (مسیر تجریش) انجام خواهد شد.

مسیر‌های ورودی شرق

جاده دماوند (۱): شرکت‌کنندگانی که از محور جاده دماوند وارد تهران می‌شوند، تا تقاطع دماوند و رسالت امکان تردد با خودروی شخصی خواهند داشت و پس از آن محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود. پارکینگ خیابان دماوند برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق خیابان دماوند امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین مسیر حمل‌ونقل عمومی، خط یک اتوبوس تندرو (BRT) است که حدود یک‌هزار و ۲۰۰ متر با محل پارک فاصله دارد. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه مترو دروازه دولت، از طریق خط یک مترو در نزدیک‌ترین ایستگاه به محل برگزاری مراسم پیاده خواهند شد.

جاده دماوند (۲): در این محور، محدودیت تردد از محدوده سه‌راه تهرانپارس اعمال می‌شود. پارکینگ خیابان دماوند برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به آن از طریق خیابان دماوند امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه فرهنگسرا در خط ۲ است و همچنین امکان استفاده از خط یک اتوبوس تندرو (BRT) نیز وجود دارد. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه فرهنگسرا، با استفاده از خط ۲ مترو به ایستگاه امام خمینی رفته و سپس با تعویض به خط یک، در نزدیک‌ترین ایستگاه به محل برگزاری مراسم پیاده خواهند شد.

جاده دماوند (۳) ـ دوران: در این مسیر، محدودیت تردد از دوربرگردان شمالی دوران اعمال می‌شود. پارک حاشیه‌ای دوران برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه‌های شهید دوران و یاسینی امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه شهید کلاهدوز در خط ۴ با فاصله حدود یک‌هزار و ۲۰۰ متر است. زائران پس از انتقال با اتوبوس به این ایستگاه، از طریق خط ۴ به ایستگاه دروازه دولت رفته و سپس با استفاده از خط یک (مسیر تجریش) خود را به محل برگزاری مراسم خواهند رساند.

آزادراه تهران ـ پردیس (محور شهید بابایی): محدودیت تردد در این محور از تقاطع بزرگراه شهید بابایی و امام علی (ع) اعمال می‌شود. پارک حاشیه‌ای بزرگراه شهید بابایی برای توقف خودرو‌ها در نظر گرفته شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه شهید بابایی امکان‌پذیر است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه نوبنیاد در خط ۳ است که فاصله آن تا پارکینگ بین یک تا ۷ کیلومتر خواهد بود. زائران پس از انتقال با اتوبوس به ایستگاه نوبنیاد، از طریق خط ۳ مترو در نزدیک‌ترین ایستگاه به محل برگزاری مراسم پیاده خواهند شد.

آزادراه تهران ـ پردیس (محور زین‌الدین): در این محور، محدودیت تردد از تقاطع بزرگراه زین‌الدین و شهید صیاد شیرازی اعمال می‌شود. پارک حاشیه‌ای بزرگراه زین‌الدین برای توقف خودرو‌ها پیش‌بینی شده و دسترسی به آن از طریق بزرگراه زین‌الدین انجام می‌شود. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه زین‌الدین است که فاصله آن تا محل پارک بین ۲ تا ۶ کیلومتر خواهد بود. زائران پس از انتقال با اتوبوس به این ایستگاه، با استفاده از شبکه مترو به نزدیک‌ترین ایستگاه محل برگزاری مراسم منتقل خواهند شد.

مدیریت شهری تهران از شهروندان خواسته است با توجه به محدودیت‌های ترافیکی و انسداد برخی معابر با استفاده از پارکینگ‌های تعیین‌شده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی، در مراسم وداع و تشییع امام شهید شرکت کنند.