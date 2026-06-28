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دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور عراق

وزیر امور خارجه ایران امروز با رئیس‌جمهور عراق در بغداد دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۷۳
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دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور عراق

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور دیدار و گفت‌و‌گو با مقامات ارشد عراق در بغداد حضور دارد، بعدازظهر امروز (یکشنبه) هفتم تیرماه با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

محمدکاظم آل صادق سفیر ایران، محمد علی‌بک دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی دستگاه دیپلماسی نیز در این دیدار حضور داشتند.

رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین امروز با فؤاد حسین وزیر خارجه و علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق دیدار و به رایزنی درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت.

وزیر امور خارجه امروز در نخستین سفر پس از تشکیل دولت جدید عراق در رأس هیأتی دیپلماتیک وارد بغداد شد.

او در نشست خبری مشترک با همتای عراقچی ضمن تشریح اهداف سفرش به عراق، از جمله اهداف این سفر را تبریک به دولت جدید عراق خواند و گفت: این اولین سفر بعد از تشکیل دولت جدید به ریاست نخست‌وزیر الزیدی است و برای تبریک به ایشان و تبریک به برادر عزیزم فؤاد حسین به خاطر انتخاب مجدد به وزارت خارجه عراق و اعلام ادامه روابط خوب و شراکت راهبردی ایران و عراق.

وی گفت: مصمم هستیم با دولت جدید عراق همچون دولت‌های گذشته همکاری‌ها را در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ... گسترش دهیم و این را به صراحت در دیدار امروز با نخست وزیر عراق اعلام خواهم کرد و مراتب تبریک رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری را به ایشان خواهم رساند.

عراقچی همچنین هدف دیگر این سفر را هماهنگی‌های لازم برای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در شهر‌های بغداد، کاظمین، نجف و کربلا برشمرد و گفت: از دولت عراق و نخست‌وزیر عراق که ستادی را با این هدف تشکیل داد، تشکر می‌کنیم و امروز جلسات مشترکی را با آن ستاد خواهیم داشت که آخرین همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مشخص شود و ان‌شاءالله این حرکت بزرگ با شکوه کامل انجام شود.

عراقچی مهرماه ۱۴۰۳ هم به عراق سفر و با مقامات عراقی از جمله فؤاد حسین وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد. وی همچنین ۱۶ آذر ۱۴۰۳ در نشست سه جانبه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه در بغداد شرکت کرد.

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