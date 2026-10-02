طبیعت و جغرافیا؛
رکوردی که هیچ سگی در وستمینستر تکرار نکرد
نمایشگاه سگهای وستمینستر یکی از قدیمیترین و معتبرترین رقابتهای سگ در آمریکاست؛ جایی که قهرمانان نه فقط بر اساس زیبایی ظاهری، بلکه با معیارهای دقیق نژادی انتخاب میشوند. این ویدیو داستان «وارن رمدی»، فاکس تریر موصافی را روایت میکند که سه بار پیاپی عنوان «بهترین سگ نمایش» را به دست آورد؛ رکوردی که تا امروز تکرار نشده است. روایت او، ترکیبی از تاریخ پرورش سگ، نفوذ اجتماعی، استانداردهای داوری و لحظه کوتاه درخشش یک افسانه است. این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسبها:حیات وحش ویدیو فیلم سگ مسابقه زیبایی