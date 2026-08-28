تکنو تابناک؛
عکسی که اینشتین را جهانی کرد
خورشیدگرفتگی کامل سال ۱۹۱۹ به یکی از مهمترین لحظات تاریخ علم تبدیل شد؛ زمانی که آرتور ادینگتون، اخترفیزیکدان بریتانیایی، با ثبت تصویری از ستارگان هنگام گرفت کامل خورشید، شواهدی برای نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین فراهم کرد. این آزمایش نشان داد نور ستارگان در اثر گرانش خورشید منحرف میشود و موقعیت ظاهری آنها در آسمان تغییر میکند؛ نتیجهای که با پیشبینی اینشتین همخوانی داشت و تعریف نیوتنی از گرانش را به چالش کشید.جزئیات این روایت تاریخی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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