چرتکه؛
هشدار منحنی بازده درباره رکود اقتصادی
منحنی بازده یکی از شاخصهایی است که اقتصاددانان و سرمایهگذاران برای سنجش احتمال رکود اقتصادی به آن توجه میکنند. این منحنی اوراق قرضه کوتاهمدت و بلندمدت خزانهداری آمریکا را نشان میدهد و در حالت عادی رو به بالا است؛ یعنی هرچه مدت سرمایهگذاری طولانیتر باشد، بازده نیز بیشتر میشود. اما زمانی که سرمایهگذاران نسبت به آینده اقتصاد بدبین میشوند، تقاضا برای اوراق بلندمدت افزایش مییابد و بازده آنها کاهش پیدا میکند. در چنین وضعیتی ممکن است بازده اوراق بلندمدت از اوراق کوتاهمدت کمتر شود و منحنی بازده «معکوس» شود؛ پدیدهای که در نیمقرن گذشته پیش از بسیاری از رکودهای آمریکا دیده شده است. جزئیات این شاخص مهم اقتصادی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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