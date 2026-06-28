زلزله ونزوئلا فوتبالیست آرژانتینی را داغدار کرد
فوتبالیست آرژانتینی همسر و دو فرزندش را در زلزله ونزوئلا از دست داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۶۶| |
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به گزارش تابناک؛ روزنامه گلف نیوز گزارش داد لوکاس ترخو، فوتبالیست آرژانتینی، در پی دو زمینلرزه مرگبار در ونزوئلا، همسر و دو فرزند خود را از دست داده است.
بر اساس این گزارش، پیکر اعضای خانواده این بازیکن پس از ۷۴ ساعت جستوجو در میان آوار و ویرانیهای ناشی از زمینلرزه پیدا شد. جزئیات بیشتری درباره این حادثه و ابعاد خسارات ناشی از زلزله منتشر نشده است.
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