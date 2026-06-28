به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اعلام کرد: ما یک توافقنامه چارچوبی امضا کردیم که منعکس‌کننده تمایل ما برای صلح با لبنان است.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی همچنین مدعی شد: امنیت در شمال بدون خلع سلاح حزب‌الله محقق نخواهد شد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه یاوه‌گویی‌هایش ادعا کرد: ایران و حزب‌الله صلح در لبنان را نقض می‌کنند.

اخیرا لبنان و رژیم صهیونیستی بعد از پنجمین دور مذاکرات در واشنگتن، به توافق چارچوبی دست یافتند. این توافق با اعتراضاتی از سوی لبنانی‌ها و مقاومت مواجه شد که همواره تأکید کرده است مذاکرات مستقیم با دشمن را نمی‌پذیرد و چنین مذاکراتی منجر به تسلیم شدن لبنان در برابر رژیم صهیونیستی می‌شود.

طبق جزئیات منتشرشده، قرار است مسائل حل‌نشده میان لبنان و رژیم صهیونیستی از طریق مذاکرات مستقیم و با میانجی‌گری و حمایت آمریکا پیگیری و حل‌وفصل شود. در این توافق همچنین بر اجرای روندی متقابل و مشروط برای گسترش حاکمیت ارتش لبنان و در مقابل، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی تأکید شده است.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله نیز روز شنبه مخالفت خود را با توافق لبنان و اشغالگران اعلام کرد و با مفادی که عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان را به خلع سلاح حزب‌الله منوط می‌کند، مخالفت کرد. وی در بیانیه‌ای تاکید کرد که مفاد این توافق عملاً به حضور نظامی رژیم صهیونیستی مشروعیت می‌بخشد و تمام خطوط قرمز را رد می‌کند.