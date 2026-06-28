صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شرط خلع سلاح حزب‌الله برای عقب‌نشینی اسرائیل

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز (یکشنبه) در اظهاراتی مدعی شد که امنیت در شمال بدون خلع سلاح حزب‌الله محقق نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۶۲
| |
3306 بازدید
شرط خلع سلاح حزب‌الله برای عقب‌نشینی اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ گدعون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اعلام کرد: ما یک توافقنامه چارچوبی امضا کردیم که منعکس‌کننده تمایل ما برای صلح با لبنان است.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی همچنین مدعی شد: امنیت در شمال بدون خلع سلاح حزب‌الله محقق نخواهد شد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه یاوه‌گویی‌هایش ادعا کرد: ایران و حزب‌الله صلح در لبنان را نقض می‌کنند.

اخیرا لبنان و رژیم صهیونیستی بعد از پنجمین دور مذاکرات در واشنگتن، به توافق چارچوبی دست یافتند. این توافق با اعتراضاتی از سوی لبنانی‌ها و مقاومت مواجه شد که همواره تأکید کرده است مذاکرات مستقیم با دشمن را نمی‌پذیرد و چنین مذاکراتی منجر به تسلیم شدن لبنان در برابر رژیم صهیونیستی می‌شود.

طبق جزئیات منتشرشده، قرار است مسائل حل‌نشده میان لبنان و رژیم صهیونیستی از طریق مذاکرات مستقیم و با میانجی‌گری و حمایت آمریکا پیگیری و حل‌وفصل شود. در این توافق همچنین بر اجرای روندی متقابل و مشروط برای گسترش حاکمیت ارتش لبنان و در مقابل، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی تأکید شده است.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله نیز روز شنبه مخالفت خود را با توافق لبنان و اشغالگران اعلام کرد و با مفادی که عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان را به خلع سلاح حزب‌الله منوط می‌کند، مخالفت کرد. وی در بیانیه‌ای تاکید کرد که مفاد این توافق عملاً به حضور نظامی رژیم صهیونیستی مشروعیت می‌بخشد و تمام خطوط قرمز را رد می‌کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گدعون ساعر خلع سلاح حزب الله رژیم صهیونیستی امنیت
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: با جدیت پیگیر خاتمۀ جنگ در لبنان هستیم
آمریکا: لبنان در آستانه فروپاشی است
نامه سرگشاده حزب‌الله به روسای سه‌گانه لبنان
اطلاع آمریکا از حمله اسرائیل به غزه
پاسخ کوبنده حزب‌الله به آمریکا: سلاح مقاومت خط قرمز ماست!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nVi
tabnak.ir/005nVi