فروش سامانه‌ دفاعی اسرائیلی به قطر و عربستان

بنا بر ادعای رسانه‌های صهیونیستی، شرکت‌های اسرائیلی «البیت سیستمز» و «صنایع هوافضای اسرائیل» (IAI) سامانه‌های دفاع موشکی و قطعات مورد نیاز جنگنده‌های پیشرفته به ارزش صدها میلیون شِکِل را به عربستان سعودی و قطر فروخته‌اند.





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بنا بر ادعای رسانه‌های صهیونیستی، شرکت‌های اسرائیلی «البیت سیستمز» و «صنایع هوافضای اسرائیل» (IAI) سامانه‌های دفاع موشکی و قطعات مورد نیاز جنگنده‌های پیشرفته به ارزش صدها میلیون شِکِل را به عربستان سعودی و قطر فروخته‌اند.



به گفته روزنامه هاآرتص، اسرائیل با وجود نداشتن روابط دیپلماتیک رسمی با کشورهای قطر و عربستان، روابطی از جمله صادرات سامانه‌های پدافند موشکی و کلاه‌های رزمی برای جنگنده‌های پیشرفته اف‑۱۵ را در پشت پرده با دوحه و ریاض پیگیری می‌کند.



این روزنامه مدعی شده که قطر برای حفاظت از جان مقامات ارشد خود نیز به سامانه‌های شرکت‌های اسرائیلی از جمله سامانه‌های شرکت «البیت سیستمز» (Elbit Systems) مجهز شده است.