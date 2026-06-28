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عراقچی با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد

وزیر امور خارجه ایران در ادامه دیدارها در بغداد با علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۵۸
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عراقچی با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌هایش در بغداد با علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه ایران پیش از ظهر امروز (یکشنبه) هفتم تیرماه در رأس هیأتی دیپلماتیک به منظور دیدار و گفت‌و‌گو با مقامات ارشد عراق وارد بغداد شد. او در نخستین برنامه دیدارهایش با حضور در محل وزارت امور خارجه عراق با فؤاد حسین همتای عراقی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سیدعباس عراقچی چندی پیش و در پی تشکیل دولت جدید عراق در شبکه ایکس نوشته بود: تشکیل دولت جدید به ریاست آقای نخست‌وزیر علی الزیدی و ابقای برادرم فؤاد حسین در جایگاه وزارت خارجه را تبریک می‌گویم. گسترش روابط برادرانه و دوستانه ایران و عراق همواره در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ما باقی خواهد ماند.

وزیر امور خارجه امروز در نشست خبری مشترک با همتای عراقچی ضمن تشریح اهداف سفرش به عراق، از جمله اهداف این سفر را تبریک به دولت جدید عراق خواند و گفت: این اولین سفر بعد از تشکیل دولت جدید به ریاست نخست‌وزیر الزیدی است و برای تبریک به ایشان و تبریک به برادر عزیزم فؤاد حسین به خاطر انتخاب مجدد به وزارت خارجه عراق و اعلام ادامه روابط خوب و شراکت راهبردی ایران و عراق.

وی گفت: مصمم هستیم با دولت جدید عراق همچون دولت‌های گذشته همکاری‌ها را در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و ... گسترش دهیم و این را به صراحت در دیدار امروز با نخست وزیر عراق اعلام خواهم کرد و مراتب تبریک رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری را به ایشان خواهم رساند.

عراقچی همچنین هدف دیگر این سفر را هماهنگی‌های لازم برای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در شهر‌های بغداد، کاظمین، نجف و کربلا برشمرد و گفت: از دولت عراق و نخست‌وزیر عراق که ستادی را با این هدف تشکیل داد، تشکر می‌کنیم و امروز جلسات مشترکی را با آن ستاد خواهیم داشت که آخرین همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مشخص شود و ان‌شاءالله این حرکت بزرگ با شکوه کامل انجام شود.

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