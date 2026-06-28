صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف تمام اموال «ساعدی‌نیا» در نوشهر

رئیس دادگستری شهرستان نوشهر از توقیف و پلمب اموال تعدادی از افراد متهم به حمایت از اغتشاشگران و همکاری با جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۹۵۷
| |
10665 بازدید
توقیف تمام اموال «ساعدی‌نیا» در نوشهر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حامد سروی رئیس دادگستری شهرستان نوشهر صبح امروز در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص توقیف اموال حامیان اغتشاشگران و افرادی که از جنایات وحشیانه دشمنان کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر حمایت کردند، اظهار کرد: ساعدی‌نیا همزمان با فراخوان گروهک‌های ضدانقلاب در حوادث تلخ و خونین کودتای صهیونیستی _ آمریکایی دی‌ماه سال گذشته مردم را به آشوب در سراسر کشور دعوت کرده بود که به‌حکم قضایی تمامی اموال و حساب‌های بانکی نامبرده در نوشهر نیز توقیف شده است.

وی افزود: از جمله کافه معروف وی که یک ملک استیجاری در یکی از مناطق گردشگری شرق این شهرستان بوده پلمب شد و در واقع اموال مربوط به افرادی بوده که در پرونده‌های مرتبط با حمایت از گروهک ضدانقلاب و دشمنان در ایام اغتشاشات سال قبل و برخی دیگر اقدامات مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این اقدامات در چارچوب دستور‌های قضایی انجام شده است.

سروی همچنین در خصوص صیانت از حقوق بیت‌المال و منابع طبیعی گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار و ۲۹۷ مترمربع از اراضی به منابع طبیعی اعاده و رفع تصرف شد و از متصرفان خلع‌ید شد و همچنین در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بیش از ۲۳ هزار و ۹۹۹ مترمربع از اراضی یاد شده نیز رفع تصرف شد.

وی همچنین از تعیین شعبه ویژه رسیدگی به جرایم خشن و انواع سرقت در نوشهر خبر داد.

کاهش ۱۵ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

سروی از کاهش ۱۵ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: از مجموع ۵۸ هزار و ۵۸ پرونده وارده ۵۸ هزار و ۷۷۵ فقره مختومه شد که بخشی از آن مربوط به سنوات قبل‌تر نیز بود.

وی هفته قضائیه را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی به مردم و تقویت تعامل با رسانه‌ها دانست و اجرای عدالت، صیانت از حقوق عامه، تکریم مراجعان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس دادگستری نوشهر تصریح کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل‌تر آن حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و بر اساس نظرسنجی پیامکی از مراجعان، میزان رضایت‌مندی از خدمات قضایی به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

سروی با اشاره به اینکه دادگستری نوشهر در ارزیابی‌های صورت گرفته استانی موفق به کسب رتبه برتر در شاخص‌های عملکردی شده است که مرهون تلاش مجموعه همکاران قضایی، ستادی و اداری‌مان است.

وی از راه‌اندازی هیئت‌های صلح و سازش در سه‌ماهه نخست امسال در ادارت صمت، آموزش و پرورش و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و اظهار کرد: این هیئت‌ها با هدف استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و ترویج فرهنگ صلح و سازش تشکیل شده‌اند تا مراجعان در زمان ثبت شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، پیش از ورود پرونده به چرخه رسیدگی قضایی، از امکان حل‌وفصل اختلاف از طریق سازش بهره‌مند شوند و در صورت توافق، از تشکیل پرونده جلوگیری شود.

رئیس دادگستری شهرستان نوشهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص برخورد قضایی با بهره بردار متخلف نیروگاه زباله‌سوز نوشهر که با ایجاد مشکلات عدیده زیست محیطی و بهداشتی سلامت مردم را به خطر جدی انداخته است، گفت: پرونده این تخلفات گسترده که توسط بهره‌بردار نیروگاه زباله‌سوز نوشهر روی داده است و روند رسیدگی به آن در این شهرستان به دلیل وجود برخی موانع اداری عدم صلاحیت خورده است و در یکی از شعبات صالحه استانی به صورت ویژه و جدی در حال پیگیری و رسیدگی قضایی است و قطعا دستگاه عدالت قاطعانه با افرادی که بخواهند آسایش روانی و امنیت اجتماعی و سلامت شهروندان را زیر سوال ببرند و به آن خدشه وارد کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
توقیف اموال پلمب ساعدی نیا نوشهر
وال استریت: مذاکرات ایران و آمریکا لغو شد/ نیویورک تایمز: مذاکرات لغو نشده است
احقاق حقوق تضعیف‌شده ملت ایران باید پیگیری شود/ مردم باید آثار تحوّل قضائی را در زندگی روزمره‌ی خود مشاهده کنند
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پلمب یک باغ‌رستوران هنجارشکن در خرم‌آباد
ورود دادگستری برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی
صدور دستور توقیف اموال برای ۱۰۰ خائن به وطن
ماجرای پلمب یک کافه در شمال تهران چیست؟
پلمب کلینیک بیمارفروش در تهران
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۲ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۹ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۲ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۸۵ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۳ نظر)
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس  (۷۰ نظر)
تحصن برای بازگشایی صحن؛ مگر قرار نبود قانون فصل‌الخطاب باشد؟  (۶۶ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005nVd
tabnak.ir/005nVd