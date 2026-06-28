دیدار پزشکیان با خانواده شهیدان خطیب و سرلشکر موسوی
رئیس جمهور در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در منزل خانوادههای شهید حجتالاسلام والمسلمین خطیب، وزیر شهید اطلاعات دولت چهاردهم و شهید امیر موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، مسعود پزشکیان در دیدار با خانوادههای شهیدان حجتالاسلام خطیب و امیر موسوی که در فضایی صمیمی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این دو شهید والامقام، از صبر، استقامت و ایثار خانوادههای آنان تجلیل کرد و آنان را سرمایههای ارزشمند معنوی و اجتماعی کشور دانست.
وی با اشاره به نقش برجسته شهید حجتالاسلام خطیب در صیانت از امنیت ملی، حفظ آرامش جامعه و مقابله با تهدیدات و توطئههای دشمنان، خدمات و مجاهدتهای این شهید را بخشی از سرمایه ماندگار نظام اسلامی توصیف کرد و یادآور شد: امنیت پایدار کشور مرهون تلاشهای شبانهروزی و گمنامانه فرزندان مخلص ملت در عرصههای اطلاعاتی و امنیتی است.رئیسجمهور همچنین با تجلیل از شخصیت، سوابق و خدمات ارزنده شهید امیر موسوی، وی را از فرماندهان مؤثر و راهبردی نیروهای مسلح دانست.
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