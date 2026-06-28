رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌ احمر از صاحبان مغازه‌ها، منازل و اماکن واقع در حاشیه مسیرهای برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید انقلاب درخواست کرد که با باز نگه داشتن محل کار خود و فراهم کردن امکان استراحت کوتاه‌ مدت، آب آشامیدنی و فضای سایه به افرادی که دچار گرمازدگی یا ضعف شده‌اند، کمک کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بابک محمودی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و حضور گسترده مردم، بر رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از گرمازدگی تأکید کرد و گفت: افراد سالمند، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و دیابتی باید بیش از سایرین مراقب شرایط جسمی خود باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: افرادی که در طول مراسم احساس ضعف، سرگیجه یا علائم گرمازدگی دارند، نباید به ادامه مسیر اصرار کنند و لازم است در نخستین فرصت به یک محل سایه‌دار مانند ساختمان‌ها، درختان یا دیگر فضا‌های مناسب پناه ببرند تا وضعیت جسمی آنها پایدار شود.

محمودی همچنین از صاحبان مغازه‌ها، منازل و اماکن واقع در حاشیه مسیر‌های برگزاری مراسم خواست با باز نگه داشتن درِ محل کار خود و فراهم کردن امکان استراحت کوتاه‌مدت، آب آشامیدنی و فضای سایه به افرادی که دچار گرمازدگی یا ضعف شده‌اند، کمک کنند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر افزود: حتی ایجاد یک فضای سایه در مقابل فروشگاه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش عوارض ناشی از گرما داشته باشد و از رسیدن افراد به شرایط جسمی وخیم جلوگیری کند.

وی با تأکید بر نقش همکاری مردم در کاهش حوادث، از شرکت‌کنندگان در مراسم، به‌ویژه بانوان، خواست آب آشامیدنی کافی همراه داشته باشند و از وسایل ایجاد سایه مانند چتر یا سایبان برای محافظت از سر و صورت در برابر تابش مستقیم خورشید استفاده کنند. نشانه‌های اولیه گرمازدگی شامل تشنگی شدید، ضعف، سرگیجه، سردرد، تهوع، تعریق شدید و گرفتگی عضلات است. در صورت مشاهده این علائم، فرد باید سریعاً به محل خنک منتقل شود، لباس‌های اضافی او کم شود، آب یا محلول مناسب به او داده شود و در صورت تداوم علائم، نیرو‌های اورژانس در جریان قرار گیرند.

محمودی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از چتر توسط همه شرکت‌کنندگان، اعم از آقایان و بانوان، می‌تواند به طور قابل توجهی خطر گرمازدگی را کاهش دهد و به برگزاری ایمن‌تر مراسم کمک کند.

به گزارش ایسنا، یکی دیگر از مخاطرات مراسم‌های بزرگ، فشار ناشی از ازدحام جمعیت است. متخصصان مدیریت بحران توصیه می‌کنند افراد از توقف ناگهانی در مسیر‌های پرتردد، هل دادن دیگران یا تلاش برای حرکت برخلاف جریان جمعیت خودداری کنند. خانواده‌ها نیز بهتر است پیش از ورود به مراسم، محل مشخصی را برای ملاقات احتمالی در صورت جدا شدن از یکدیگر تعیین کنند و کودکان کارت شناسایی و شماره تماس همراه داشته باشند.

موفقیت برگزاری مراسم‌های پرجمعیت تنها به اقدامات دستگاه‌های اجرایی وابسته نیست و رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، مهم‌ترین عامل پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت در چنین اجتماعاتی است.