آیتالله مکارم شیرازی خواستار پیگیری جدی مسائل معیشتی شد
به گزارش تابناک و به نقل از دفتر اطلاعرسانی آیتالله ناصر مکارم شیرازی، آیتالله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، با ابراز خرسندی از گزارشها و خبرهای امیدوار کننده ارائهشده، از تلاشهای دولت برای حل مشکلات کشور تقدیر و بر ضرورت تداوم این روند تأکید کردند.
این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت حفظ اقتدار در برابر دشمنان اظهار کرد: هرگونه سستی موجب جسورتر شدن دشمن میشود و هر اندازه اقتدار بیشتری از سوی مسئولان نشان داده شود، دشمنان ضعیفتر خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از صبر و مقاومت مردم، تصریح کرد: مردم با وجود دشواریهای فراوان، ایستادگی کمنظیری از خود نشان دادهاند و این مقاومت در دنیا کمنظیر است؛ از این ملت باید هم بهصورت زبانی و هم در عمل قدردانی کرد.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین بر ضرورت توجه به جایگاه رهبری و حفظ وحدت میان دولت و رهبری تأکید کرد و گفت: هرچه فاصله میان دولت و رهبری کمتر باشد، موجب دلگرمی و آرامش بیشتر مردم خواهد شد.
این مرجع تقلید با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی علاوه بر جنبه جمهوریت، دارای هویت اسلامی است؛ ازاینرو مسائل فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد و موضوعاتی همچون حجاب از سنین پایین و در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
آیتالله مکارم شیرازی در پایان با آرزوی توفیق برای مسئولان، خواستار پیگیری جدی مسائل معیشتی و اجتماعی مردم، بهویژه مشکلات جوانان، شد و تأکید کرد: خدمت به مردم و قدردانی عملی از صبر و مقاومت آنان، زمینهساز افزایش همبستگی ملی و پیشرفت کشور خواهد بود.